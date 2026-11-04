Cienciano condena actitud de Horacio Melgarejo en partido ante Alianza Lima: "Adoptaremos las medidas correspondientes"

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima derrotó 1-0 a Cienciano, en un partido correspondiente por la jornada 15 del Torneo Clausura. Sin embargo, el gran protagonista del encuentro no fue un futbolista de tienda blanquiazul o del elenco cusqueño, sino el entrenador Horacio Melgarejo, quien salió expulsado luego de realizar gestos provocativos a las tribunas de Matute formando con sus manos la letra 'U'.

Cienciano rechaza comportamiento de su entrenador Horacio Melgarejo

Luego de que su director técnico tuviera un polémico comportamiento en el encuentro ante el club de La Victoria, la institución del Cusco utilizó sus canales oficiales para emitir un comunicado en el que expresa su rechazo y lamenta la sucedido.

"El club Cienciano expresa su profundo rechazo y lamenta la falta de respeto y los hechos de violencia ocurridos esta noche (ayer) durante el encuentro ante el club Alianza Lima. Estos actos son absolutamente inaceptables y contradicen los principios de respeto y convivencia que deben prevalecer en el fútbol", se lee al inicio.

Además, en el texto se agrega que Cienciano reafirma su compromiso con el respeto a "las instituciones, las personas y un fútbol libre de violencia". Además extendieron sus disculpas a los hinchas del equipo blanquiazul, sus dirigentes y a toda persona que se pudo ver afectada por lo suscitado. También a sus hinchas y a todas las personas allegadas a su institución.

"Comunicamos que adoptaremos las medidas correspondientes para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse. ¡El fútbol se respeta! La violencia no tiene lugar en nuestro deporte ni en nuestra institución", concluye el pronunciamiento.

Horacio Melgarejo: el protagonista del partido Alianza Lima vs. Cienciano

La noche del último martes, 3 de noviembre, el trámite del cotejo amenazó con volverse un laberinto sin salida para tienda íntima. Fue un resultado trabajado, áspero y agónico ante un 'Papá' que vendió cara la piel en el césped de La Victoria. Con este resultado, confirma su presencia en la final del campeonato.

El héroe de la noche fue el ecuatoriano Eryc Castillo, quien a los 71 minutos venció la portería del guardameta Falcón con un cabezazo luego de que este atajara un primer disparo de Kevin Quevedo. La algarabía se apoderó de la hinchada 'blanquiazul'.

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Posteriormente, a los 91 minutos, el árbitro Sebastian Lozano expulsó al director técnico de la escuadra imperial, Horacio Melgarejo, debido a que arremetió contra los hinchas del conjunto íntimo y en su camino a los vestuarios se fue realizando el símbolo de la 'U', histórico rival de Alianza Lima.

Esto desencadenó la reacción de los directivos aliancistas, Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, quienes fueron a buscar al estratega argentino en el gramado del coloso de Alejandro Villanueva para confrontarlo por lo que hizo.

Ya con las ánimos calmados, en conversción con L1Radio, Melgarejo extendió sus disculpas "a la gente de Alianza" y admitió "no tengo que reaccionar más allá de los insultos y todo lo que me tiraron".