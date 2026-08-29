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SISMO de magnitud 4 remece el Perú HOY, sábado 29 de agosto: conoce el reporte completo del IGP

Un nuevo sismo de magnitud 4 ha sido registrado en Perú la tarde de este sábado 29 de agosto, según el reporte del IGP. Conoce todos los detalles de este movimiento telúrico.

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/08/2026

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Un sismo de magnitud 4 ha sido registrado en el Perú la tarde de este sábado 29 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce todos los detalles del movimiento telúrico y además, descubre que acciones de prevención tener en cuenta ante una emergencia de igual o similar naturaleza.

Sismo de magnitud 4 hoy en Perú, ¿cuál fue el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de sismos en el país, como los reportados esta tarde.

Dicha ocasión, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.1 y fue registrado durante la tarde de este sábado 29 de agosto, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a las 15:26 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 129 kilómetros al NE de Ayabaca, Ayabaca - Piura.

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0607, el evento tuvo una profundidad de 97 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -3.75, longitud -78.97 y la intensidad registrada en Piura.

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Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos sismos de igual o mayor magnitud.

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo en la capital

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, un botiquín y alimentos enlatados. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

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Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo de magnitud 4 o mayor es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la intensidad y demás detalles del último movimiento telúrico reportado por el IGP

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