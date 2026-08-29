Elecciones Generales 2026: ONPE procede a la destrucción pública de las cédulas de sufragio

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la destrucción de las cédulas de sufragio utilizadas durante la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por ley luego de la proclamación de los resultados.

Garantía normativa y fiscalización del proceso de trituración

El proceso se realiza en las instalaciones de la empresa ELM Global Company, donde las cédulas de sufragio escrutadas son retiradas de sus cajas para posteriormente ser trituradas y convertidas en pequeños fragmentos de papel que no puedan ser reconstruidos ni reutilizados.

De acuerdo con la información proporcionada durante la actividad, se trata de más de 400 toneladas de material electoral, trasladadas previamente desde los almacenes de la ONPE en Lurín. El jefe interino de la institución, Bernardo Pachas, precisó que el material fue recolectado desde las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), incluidas las correspondientes al extranjero.

Pachas explicó que la destrucción se desarrolla conforme a la normativa electoral y cuenta con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Ministerio Público, además de especialistas de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE. Dos especialistas de esta gerencia realizan el seguimiento y control permanente de la operación para verificar que la totalidad del material entregado sea procesada.

El procedimiento contempla la trituración de las cédulas hasta convertirlas en fragmentos. Posteriormente, el papel triturado es compactado en bloques, lo que impide su reconstrucción. Según la ONPE, la operación se inició este sábado y tendrá una duración máxima de seis días calendario.

Alcance del material electoral y proyección para comicios regionales

Las cédulas que están siendo destruidas corresponden a los comicios de primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. El material fue almacenado y acondicionado previamente en Lurín antes de ser trasladado hasta la empresa encargada de su destrucción.

El jefe interino de la ONPE señaló que este procedimiento se aplicará también en los próximos procesos electorales. Tras la proclamación definitiva de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales, previstas para el 4 de octubre, se procederá de la misma manera con las cédulas utilizadas en dichos comicios.

La actividad cuenta con la participación de funcionarios electorales y representantes de las organizaciones políticas que participaron en las elecciones, como parte del proceso de supervisión de la destrucción del material electoral.

En ese sentido, la ONPE reafirma el principio de transparencia en la etapa posterior a los comicios, garantizando la eliminación segura e irreversible del material electoral para dar cierre formal al proceso de votación.