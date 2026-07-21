Precio del dólar HOY en Perú: Cotización del tipo de cambio este martes 21 de julio

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Precio del dólar hoy: ¿cuál es su tendencia en el Perú y a cuánto cotiza el tipo de cambio? Conoce esos datos importantes para tomar decisiones financieras acertadas en la apertura de la jornada del martes 21 de julio.

Dólar hoy en Perú: Precio y tipo de cambio Sunat

La ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el próximo viernes 24 de julio, mientras que el 28 de julio será una fecha clave para Perú, ya que se realizará la ceremonia e investidura de la presidenta electa Keiko Fujimori.

El panorama político en el país no solo es un tema que a muchos les mantiene a la expectativa, sino también sobre cuál es la reacción y el comportamiento del dólar estadounidense frente a esa situación, especialmente entre inversionistas y empresarios.

Por ello, si están pensando en comprar o vender esa divisa en el mercado peruano, es ideal identificar a tiempo cuál es su precio y cotización de forma diaria. Una entidad que te permite conocer el valor oficial del dólar en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la apertura de la jornada de este martes 21 de julio:

MARTES 21 DE JULIO ¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este lunes 20 de julio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.398 S/ 3.408

¿Bajó el precio del dólar en Perú? Pues bien, los valores reflejados en el portal oficial del organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió, en comparación del día de ayer, lunes 20 de julio, donde la compra estaba a S/3.402 y la venta a S/3.408.

Tipo de cambio dólar paralelo: Así cotiza este martes

El dólar 'Ocoña' refleja las transacciones informales o de mercado paralelo, donde la competencia entre cambistas genera un precio distinto al del tipo de cambio oficial publicado por la SBS o bancos.

Por ello, conocer el precio de esa dvisa en el mercado paralelo, que depende de la oferta y demanda, es ideal para yomar decisiones financieras más acertadas. Según el portal cuántoestáeldólar.pe, el dólar paralelo u Ocoña cotiza de la siguiente manera en la mañana de este 21 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.405.

Cotización del dólar paralelo en mercado cambiario peruano hoy.

Así cerró el dólar ayer, lunes 20 de julio

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país. De acuerdo a lo reflejado en su página oficial, el dólar cerró ayer, lunes 20 de julio en S/3,4030 (con una apertura de S/3,4055), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4022, con un máximo de S/3,4050 y un mínimo de S/3,3990.

#BCRP: Información del Mercado Cambiario a las 13:30 horas pic.twitter.com/MTZsNjlq3b — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) July 20, 2026

Ten en cuenta que el valor del dólar varía debido a distintos factores, entre ellos, factores internacionales como conflictos geopolíticos, las decisiones de política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la intervención del BCRP, precio de las commodities.

El valor del dólar en Perú es una variable económica sumamente importante, por lo cual, te revelamos cuál es el precio de esa divisa y la cotizaciónd el tipo de cambio en el mercado paralelo y Sunat en la apertura de la jornada de este martes 21 de julio.