Alerta en VES: Viviendas en 'Lomo de Corvina' podrían colapsar ante sismo de gran magnitud

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Bomba de tiempo en Villa El Salvador. En 'Lomo de Corvina' se reporta un riesgo latente, donde residen más de 10,290 viviendas y áreas comerciales que se encuentran vulnerables ante un sismo de gran magnitud. Estas residencias construidas en plataformas artificiales en la cima del cerro es una zona crítica para sus habitantes.

Este asentamiento humano presenta un suelo de arena fina y poco consolidado, propenso al riesgo de desplazamientos y derrumbe de sus edificiaciones.

No recibió inspección

Las personas que viven en esta zona, en el extremo del suroeste del distrito de Villa El Salvador, no se han realizado inspecciones técnicas para poder construir grandes viviendas, algunas de ellas con más de tres pisos hechas a base de concreto.

Algunos de los requerimientos para poder edificar en este sector son un estudio de mecánicas de suelo, un sistema de estabilización, diseño estructural específico y cimentaciones especiales, pero esto puede elevar considerablemente el costo para que miles de personas puedan vivir de forma segura.

Viviendas en 'Lomos de corvina' en riesgo de derrumbe frente a sismo de gran magnitud

Vecinos piden ayuda

A causa de la alarmante exposición de los habitantes de los 'Lomo de Corvina', muchos han manifestado su preocupación ante un sismo de gran magnitud. Incluso, una vecina mencionó que si se presentara un movimiento telúrico similar al de Venezuela, podría resultar fatal.

"No ha venido nigún apoyo. Se siente bien fuerte (cuando hay sismos). La ortra vez cuando hubo temblor, los carros se movían porque es arenal. Si pasara lo mismo que en Venezuela nos vamos abajo. Sería bueno que venga alguna ayuda, formar un muro más fuerte", declaró.

En la zona se observa un muro de contención de baja altura que sostiene el borde donde se ubican las viviendas. Sin embargo, la estructura evidencia un notable deterioro en su fachada y se encuentra cubierta de residuos sólidos, debido a que algunos vecinos arrojan basura en el lugar.

Las viviendas del asentamiento humano 'Lomo de Corvina', ubicado en la parte alta de un cerro frente al litoral de Villa El Salvador, se encuentran en riesgo de derrumbe y desplazamiento, ya que fueron construidas sobre un suelo inestable de arena fina y poco consolidada.

A ello se suma que muchas de las edificaciones no cumplen con las condiciones técnicas ni los estándares mínimos de seguridad requeridos para su construcción.