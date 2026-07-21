SUTEP rechaza posible registro de FENATE como sindicato: "Si se hace, sería un proceso ilegal"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Lucio Castro, secretario general del Sutep, cuestionó el nombramiento de Flavio Cruz como ministro de Trabajo ante la posibilidad de un registro de Fenate como sindicato. El dirigente afirmó que, de concretarse dicha inscripción, se trataría de "un proceso ilegal" que debería ser anulado.

SUTEP cuestionó el nombramiento del actual ministro

El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, objetó el nombramiento de Flavio Cruz como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, al considerar que su designación estaría relacionada con un eventual intento de inscribir a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE) en el Registro de Organizaciones Sindicales.

Como parte de sus declaraciones a Exitosa, el dirigente sindical sostuvo que una eventual inscripción de FENATE no cumpliría con los requisitos establecidos por la normativa vigente y, por ello, calificó dicho proceso como "irregular" e "ilegal".

"Si se hace, es un proceso irregular, ilegal y que, en atención al control posterior, tiene que ser anulado", manifestó Castro.

Además, representante del SUTEP afirmó que la libertad sindical es un derecho reconocido, pero remarcó que toda organización debe cumplir con los requisitos formales exigidos para obtener su inscripción oficial. Según indicó, FENATE no habría logrado acreditar dichas condiciones, motivo por el cual el Ministerio de Trabajo habría rechazado anteriormente sus solicitudes.

Castro recordó que, anteriormente, ya se habría intentado registrar a FENATE de manera "exprés e irregular", proceso que, según dijo, fue posteriormente revertido por una nueva gestión. Sin embargo, aseguró que en los últimos días del actual gobierno existiría un nuevo intento por concretar dicha inscripción.

Asimismo, reiteró sus cuestionamientos contra FENATE al señalar que, desde la posición del SUTEP, esta organización mantiene vínculos con el Movadef.

"Para nadie es un secreto que el FENATE es parte del Movadef. El Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso y esto no es terruqueo, es información cierta", expresó.

SUTEP cuestiona el accionar del ministro

Lucio Castro también dirigió sus críticas al ministro de Trabajo, Flavio Cruz, a quien acusó de impulsar la inscripción de FENATE antes del cambio de gobierno.

Según sostuvo, existiría una "desesperación" dentro del Ministerio de Trabajo para concretar el registro de esta organización sindical, pese a que, a su juicio, no reúne los requisitos legales.

"Hay una desesperación en el Ministerio de Trabajo por cumplir con la tarea encargada de inscribir al FENATE. Esto va a ser una irregularidad, una ilegalidad", afirmó.

Finalmente, SUTEP sostuvo que FENATE continúa siendo una organización con escasa representatividad dentro del magisterio nacional y aseguró que no cuenta con el respaldo mayoritario de los docentes del país. No obstante, insistió en que cualquier decisión sobre su eventual inscripción deberá ajustarse estrictamente al marco legal vigente.