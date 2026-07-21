Santa Rosa de Lima: Descubren bajo su santuario restos de un hospital de hace 450 años

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro Histórico de Lima volvió a sacar a la luz uno de sus secretos mejor guardados. Un equipo de especialistas de Prolima descubrió bajo el santuario de Santa Rosa de Lima los restos del Hospital del Espíritu Santo, una edificación de casi 450 años que estuvo escondida durante un montón de siglos.

Hospital bajo santuario de Santa Rosa

El hallazgo fue dado a conocer en la última edición de El Pregonero, boletín informativo de Prolima, entidad perteneciente a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según el reporte, las excavaciones dejaron ver partes del antiguo Hospital del Espíritu Santo y de una capilla pegada a esa construcción.

Durante los trabajos aparecieron muros construidos con piedra, ladrillo y adobe, además de pisos originales, azulejos coloniales y diferentes espacios que habrían formado parte del ingreso y de los laterales de la capilla. Sin duda, una revelación que tenía bien guardada la historia limeña.

Uno de los descubrimientos que más llamó la atención fue hallar entierros humanos bajo un suelo hecho con finos ladrillos pasteleros.

Diego Pariona, arqueólogo responsable de la investigación, explicó que "al interior de dicho espacio, debajo de un piso de ladrillos pasteleros, se registró una serie de entierros tanto directamente en el terreno como en estructuras tipo nicho".

Las imágenes difundidas por la institución muestran esqueletos ubicados en distintas posiciones y asociados a la estructura de la antigua capilla. Este detalle confirmaría que el lugar también tuvo un uso funerario durante la época virreinal.

Así era el Hospital del Espíritu Santo

Pero eso no fue todo. Los especialistas también encontraron un amplio piso empedrado elaborado con canto rodado, una técnica característica de las construcciones virreinales.

En este espacio destaca el diseño de una flor de seis pétalos dentro de un círculo, ubicado frente al que habría sido el ingreso principal del hospital.

Asimismo, se recuperó un conjunto de azulejos valencianos del siglo XVIII decorados con motivos vegetales. Estas piezas serán analizadas para determinar con mayor precisión su procedencia y conocer los materiales utilizados en los antiguos edificios de Lima.

El Hospital del Espíritu Santo fue fundado en 1575 por iniciativa del comerciante griego Miguel de Acosta, con autorización del virrey Francisco de Toledo.

En sus primeros años atendía principalmente a marinos, pilotos y personas relacionadas con las actividades portuarias. Más adelante, sus servicios se ampliaron a otros habitantes de la capital.

Con el paso del tiempo, el hospital ganó importancia y prestigio. Incluso, el cronista Bernabé Cobo describió el lugar como un edificio que contaba con una "muy grande y hermosa iglesia", además de una capilla, un altar y tres enfermerías conectadas entre sí.

Actualmente, el equipo de Prolima realiza labores de conservación y restauración para evitar que las estructuras encontradas sufran daños.

Los especialistas también continúan documentando los entierros, analizando los materiales y estudiando las técnicas utilizadas en la construcción del hospital y de la capilla.

Así, el descubrimiento bajo el santuario de Santa Rosa de Lima confirmó la existencia de los restos de un hospital de hace 450 años. Los muros, entierros humanos, pisos y objetos coloniales pertenecieron al Hospital del Espíritu Santo, una de las instituciones médicas más antiguas de la Lima virreinal.