Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado 18 de julio?

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Mantenerse informado sobre cuál es el precio de esa divisa y cuál es su cotización del tipo de cambio te permitirá tomar mejores decisiones financieras. Por ello, te revelamos cuál es su comportamiento en la apertura de este sábado 18 de julio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Así cotiza

Es importante revisar fuentes confiables al iniciar el día si estás pensando en invertir o ahorrar con dólares. Por ello, en Exitosa te revelamos cuál es el comportamiento de esa moneda extranjera en el mercado cambiario de Perú para que evites pérdidas o afectaciones a tu bolsillo.

Pues como se sabe, el precio del dólar varía constantemente en un entorno fluctuante debido a distintos factores, entre ellos, las decisiones que toma la Reserva Federal de EE. UU. (FED) sobre las tasas de interés, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), precios de las commodities, la ley de oferta y demanda e incertidumbre política local.

Si observas el comportamiento de esa divisa estadounidense en nuestro país, minuto a minuto, podrás anticipar movimientos en el tipo de cambio e identificar si la tendencia es al alza o a la baja para decidir cuándo operar. Una entidad que te permitirá identificar ese detalle, precisamente para la compra y venta, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para este sábado 18 de julio.

SÁBADO 18 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este viernes 17 de julio Lee también COMPRA VENTA S/ 3.402 S/ 3.408

¿Tendencia al alza? Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación, en comparación a los dos últimos días jueves 16 y viernes 17 de julio, donde las cotizaciones eran las siguientes:

Jueves 16 de julio: Compra a S/3.381 - Venta a S/3.391.

Viernes 17 de julio: Compra a S/3.389 - Venta a S/3.396.

Tipo de cambio dólar paralelo este sábado 18 de julio

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar Ocoña o de la calle cotiza de la siguiente manera en la mañana de este sábado 18 de julio, según el portal cuantoestaeldolar.pe. Recuerda que el tipo de cambio del dólar paralelo se ve influenciado por la ley de la oferta y demanda.

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.415.

Cotización del dólar paralelo hoy, 18 de julio.

Así cerró el dólar ayer 17 de julio en Perú

Según la información publicada por el BCRP, el precio del dólar cerró ayer, 17 julio en S/ 3.4110 (con apertura de S/3.4080), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/3,4065, con un máximo de S/3,4110 y un mínimo de S/3,4040.

Cierre del dólar ayer, 17 de julio, según el BCRP.

Recuerda que el BCRP, entidad liderada actualmente por Julio Velarde, no fija el precio del dólar, sino que interviene para moderar los movimientos del tipo de cambio dólar en nuestro país.

Así que estar al tanto de la cotización matutina del dólar te permitirá anticiparte a cambios bruscos durante la jornada de este sábado 18 de julio. Por ello, en Exitosa te revelamos cuál es el precio de la jornada y el tipo de cambio.