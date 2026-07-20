¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este lunes 20 de julio

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar hoy en Perú muestra ligeras variaciones entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo. Revisa en esta nota cuál es el comportamiento de esta moneda en la jornada de este lunes 20 de julio.

Precio del dólar hoy en Perú: Cotización Sunat

Como moneda de reserva mundial, el dólar estadounidense se ha convertido en la opción para muchas transacciones internacionales en efectivo. Su amplia aceptación y convertibilidad hacen que sea común que las personas guarden sus ahorros en dólares.

Por ello, entender cuál es el comportamiento de esa moneda extranjera en el mercado cambiario peruano te permitirá anticiparte a los riesgos y evitar afectaciones a tu bolsillo, pues bien, el precio puede variar por distintos factores, entre ellos, política monetaria de EE. UU. (las FED), precio de las commodities, inestabilidad política local y la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

A través del portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se refleja la cotización del dólar no solo de este lunes 20 de julio, sino también de las fechas previas para realizar una comparación y ayudarte a identificar patrones y tendencias, lo que es útil para prever posibles movimientos futuros y tomar medidas para proteger las finanzas personales o empresariales.

LUNES 20 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado 18 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.402 S/ 3.408

Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados. Estos valores reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación, en comparación a los días jueves 16 y viernes 17 de julio, donde las cotizaciones eran las siguientes:

Jueves 16 de julio: Compra a S/3.381 - Venta a S/3.391.

Viernes 17 de julio: Compra a S/3.389 - Venta a S/3.396.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy, 20 de julio

Si piensas realizar alguna operación financiera en la mañana de hoy, debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo.

En ese marco, te revelamos cuál es el precio del dólar en las casas de cambio, según el portal de cuantoestaeldolar.pe, para este lunes 20 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.390 | Venta S/ 3.3415.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo el 20 de julio.

¿Dónde consultar el precio del dólar?

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Para realizar tus operaciones de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas, pues recuerda que saber el precio del dólar en Perú, a tiempo, te permitirá anticiparte a los riesgos. Además, para tomar mejores decisiones financieras es ideal identificar la cotización del tipo de cambio en la apertura de este lunes 20 de julio.