Indignación en Amazonas: menor awajún sufrió abuso por parte de su padrastro y denuncian que madre sabía del caso

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis, Rosmery Pioc, denunció públicamente un grave caso de abuso contra una menor de siete años perteneciente al pueblo awajún, ocurrido en la región Amazonas.

En diálogo con Exitosa, la dirigente manifestó su preocupación por la situación de la víctima y sostuvo que existen indicios de que la madre habría conocido lo que ocurría, situación que ahora también es materia de investigación por parte de las autoridades.

Pioc explicó que la menor fue trasladada a un establecimiento de salud únicamente cuando su estado se agravó y la hemorragia que presentaba no cesaba. Según relató, inicialmente se intentó justificar las lesiones con una versión distinta.

"La mamá ha callado hasta el último, pero como vio que la gravedad de su hija, la hemorragia no paraba, tenía que llevarla a la posta. Ahí es donde los técnicos enfermeros han advertido la situación que era grave, porque comentan que desde un principio la mamá decía que se había accidentado con un palo, pero sin embargo no fue así", declaró la dirigente.

La representante del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis indicó que corresponde a las autoridades esclarecer todas las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que existan.

Exigen protección para la menor

Durante la entrevista también se abordó la situación actual de la niña y las medidas adoptadas para garantizar su bienestar. Pioc destacó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya viene interviniendo en el caso y que una de las principales exigencias fue que la atención se realice respetando el idioma y la cultura de la víctima.

"Por eso es que el Ministerio de la Mujer está acompañando. También se está exigiendo que le acompañe una traductora que hable el idioma, y ya nos han comentado que ya tienen las condiciones que estamos exigiendo; ya la están atendiendo adecuadamente. Es lo que tenemos hoy y tendremos más detalles sobre este caso", manifestó Rosmery Pioc.

La dirigente remarcó que la prioridad debe ser garantizar la recuperación física y emocional de la menor, así como asegurar que reciba acompañamiento especializado durante todo el proceso judicial.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis, denunció el caso de abuso contra una menor awajún en Amazonas. Además, señaló que la madre de la víctima habría tenido conocimiento de los hechos.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/qBzZjIEkr2 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 21, 2026

Investigación deberá determinar responsabilidades

Este caso evidencia la necesidad de reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en comunidades indígenas, donde muchas veces existen barreras geográficas, culturales y de acceso a los servicios del Estado.

Asimismo, se considera indispensable que las investigaciones avancen con celeridad y que se determine si existió algún tipo de omisión o encubrimiento por parte de personas cercanas a la menor. De confirmarse responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Finalmente, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún-Wampis reiteró que las instituciones del Estado mantendrán un seguimiento permanente del caso y garanticen justicia para la víctima.

Subrayó que la protección de la menor debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y que este hecho no debe quedar impune, sino convertirse en un precedente para fortalecer la defensa de los derechos de la niñez en las comunidades amazónicas.