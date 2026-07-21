Avance del dengue en el Perú: Contagios crecen 22% en comparación del 2025 y el fenómeno El Niño perjudicaría la situación

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los casos de dengue no se detienen en el Perú. En ese sentido, un último reporte ha alertado a la población por el aumento de contagios en comparación del año pasado. Una problemática que esta aquejando principalmente a: Lima, Lambayeque y Tumbes.

Aumento en contagios en comparación del año pasado

De acuerdo al reporte oficial realizado por las instituciones correspondientes como: el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud (Minsa), el país registra 34.820 casos acumulados y 36 fallecidos, cifras que reflejan un incremento del 22 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según el informe, durante la semana epidemiológica 26 del año pasado se habían reportado 28.587 contagios, por lo que el aumento evidencia que la enfermedad mantiene una tendencia al alza en diversas regiones del país, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Alrededor de 2174 casos de dengue han sido registradas en Lambayeque de las 34 mil 820 en todo el país por las autoridades sanitarias, lo que es según la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del MINSA, cuatro veces mayor al año pasado. Según el... pic.twitter.com/2Xn06XMazE — Exitosa Noticias (@exitosape) July 19, 2026

Impacto del fenómeno de El Niño Costero

Según el epidemiólogo Percy Minaya explicó que uno de los principales factores que favorece este incremento es la persistencia de las altas temperaturas registradas en varias zonas del territorio nacional, especialmente en Lima. Dichas condiciones climáticas facilitan la reproducción del mosquito Aedes aegypti, el responsable de transmitir el dengue, al propiciar la formación de criaderos en recipientes donde se acumula agua.

En el contexto del fenómeno de El Niño Costero, las condiciones climáticas que enfrenta el país, hacen que la población se mantenga a la expectativa de cómo podría impactar en los contagios de dengue. Teniendo en cuenta ello, el ENFEN advirtió que no se descarta que este evento alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026, lo que podría generar mayores impactos climáticos.

¿De qué manera se puede prevenir el dengue?

Para prevenir esta enfermedad, EsSalud ha anunciado que es necesario tener en cuenta una serie de aspectos que protejan la salud de las personas como:

Usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo

Aplicar repelente cada 3 horas

Evitar estar en lugares donde proliferan zancudos

Tapar bien los depósitos de agua

Usar mallas en las ventanas y mosquiteros

Lavar y cepillar los recipientes en los que se almacena agua

Eliminar los objetos con agua estancada

Reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda

Finalmente, el avance de esta enfermedad en el Perú a diferencia del año pasado ha alcanzado un 22% más de contagios por dengue. Por esta razón, las autoridades exhortan a tomar medidas de acción.