Anuncian corte de AGUA en Lima el 22 de julio: Distritos afectados y horarios, según Sedapal

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua en Lima. Descubre qué distritos se verán afectados y en qué horarios se ejecutará la interrupción temporal del servicio el miércoles 22 de julio, según el último reporte de Sedapal compartido mediante su canal de difusión de WhatsApp.

Corte de agua programado en Lima: ¿Cuál es el motivo?

Sedapal reveló la lista de distritos que serán afectados por más de 10 horas con el corte de agua programado para el miércoles 22 de julio debido a los trabajos de mantenimiento preventivo que realizarán con el objetivo de brindar un servicio de calidad y evitar inconvenientes a futuro en el suministro.

Entre algunas de las acciones que se realizarán en distintos puntos de distribución del recurso hídrico son la limpieza de reservorios, empalmes de tuberías y más, por lo que insta a los usuarios a tomar medidas preventivas desde ya como el almacenamiento del agua en recipientes limpios para reducir las dificultades durante el periodo de interrupción del servicio.

La empresa precisó que el corte de agua será de forma progresiva, según el cronograma definido para cada sector de la capital, por lo que los horarios variará dependiendo del distrito y el horario asignado.

¿Qué distritos se verán afectados con el corte de agua?

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos qué distritos se verán afectados con la medida este miércoles 22 de julio:

En Villa El Salvador

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Cercado, A.H. La Unión. Cuadrante: sector 7, sector 9 grupos 1, 1ª, 2, 2ª, 2, 3, 3ª, sector 9 grupo 1m sector grupo 2, sector 9 Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P, grupo 2, sector 7 Mzs. F, G, I, grupo 4 A.H. Edilberto Ramos.

En San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Los Jardines de la Rinconada Alta - Pamplona Alta.

Áreas afectadas en Lurigancho

Sectores donde será el corte de agua el 22 de julio.

Zonas afectadas con el corte en San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas con la interrupción temporal en SJL.

En Carabayllo: Descubre los sectores exactos donde habrá interrupción del recurso hídrico dede las 12 m. hasta las 8:00 p.m. por limpieza de reservorio.

Distritos afectados por corte de agua.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en C.H. Palomino. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Santa Bernardita, calle Santa Teodosia, Av. Universitaria.

En El Agustino

Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. 9 de Octubre, Asoc. Santa María, Asoc. Pobladores Las Lomas del Bosque, Asoc. Viv. El Bosque, A.H. Las Cataratas II, A.H. Integración de Los Portales, P.J. Virgen de la Asunción, Asoc. Viv. Las Lomas de los Rosales, P.J. Villa Santa Isabel, Asoc. Viv. Cahuide.

Ante el anuncio de Sedapal de que al menos siete distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el miércoles 22 de julio, se recomienda almacenar el recurso hídrico desde ya para evitar inconvenientes.