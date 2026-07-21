Leandro Paredes rompe su silencio tras golpear a Gavi y Eric García en la final que perdió Argentina

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Leandro Paredes finalmente rompió su silencio después de una final cargada de emociones. El mediocampista argentino publicó un sentido mensaje tras la derrota de Argentina por 1-0 ante España, aunque evitó referirse directamente al tumulto en el que terminó enfrentado con Gavi y Eric García.

Leandro Paredes reaparece tras derrota

Tras caer frente a España en la esperada final del Mundial 2026, la delegación argentina regresó desde Estados Unidos acompañada por el cuerpo técnico.

Aunque llovía y hacía un frío de locos, una masa de hinchas esperó por horas afuera de Ezeiza solo para darle el encuentro a los jugadores de la Scaloneta.

Paredes estuvo entre los que se juntaron con la hinchada en el emotivo reencuentro. Horas después, el crack de Boca dijo todo lo que sentía mediante un posteo. "Gracias Argentina, te amo hoy y siempre", escribió al inicio de su mensaje.

Luego reconoció la tristeza que atravesaba el plantel por no haber conseguido el título: "Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto".

Paredes también agradeció a sus compañeros y destacó el esfuerzo realizado durante todo el campeonato. "Gracias a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta, como lo hizo hasta el último segundo de cada partido", manifestó.

Sin confirmar si este fue su último Mundial, Leandro Paredes cerró con una frase que tuvo cierto sabor a despedida: "Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia".

Leandro Paredes agredió a Eric García y Gavi

El mensaje de Leandro Paredes llegó después de la polémica que se produjo al finalizar el encuentro ante España. Tras el pitazo final, se generó un tumulto entre futbolistas de ambas selecciones y las cámaras de televisión captaron al argentino involucrado en dos fuertes cruces.

Según las imágenes difundidas, Paredes tomó del cuello a Eric García, defensor español que había ingresado en reemplazo de Rodri. Thiago Almada y el entrenador Lionel Scaloni intervinieron rápidamente para separarlos.

Sin embargo, segundos después, el mediocampista argentino también derribó a Gavi, quien se encontraba usando la pechera de suplente. La situación podría ocasionarle una sanción de la FIFA, especialmente si el árbitro informó una expulsión o alguna conducta violenta en el acta del partido.

Hasta el momento, Leandro Paredes no ofreció una explicación sobre lo sucedido con Gavi y Eric García. Su publicación estuvo centrada únicamente en la derrota, el agradecimiento a los hinchas y el orgullo de haber representado nuevamente a Argentina.

Así, Leandro Paredes rompió su silencio tras la final que perdió Argentina ante España, pero no habló del enfrentamiento con Gavi y Eric García. El futbolista prefirió despedirse del Mundial 2026 con un mensaje de agradecimiento, dolor y orgullo por su paso por la selección argentina.