Callao: Presuntos extorsionadores disparan contra chicharronería y exigen S/10 mil de cupos

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una chicharronería ubicada cerca de la intersección de las avenidas Quilca con Omicrón, en el Callao, fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores. El hecho ocurrió durante las últimas horas y generó alarma entre comerciantes de la zona, quienes temen que estos actos delictivos continúen afectando a los negocios del sector.

Extorsionadores exigen cupo de S/ 10 mil a chicharronería

Según información preliminar, el ataque estuvo dirigido contra un local que funciona desde el 2012. Testigos y fuentes policiales indicaron que las amenazas habrían comenzado durante el último fin de semana, cuando un grupo de delincuentes que se identificaría como 'Los Mexicanos' empezó a intimidar a los propietarios.

De acuerdo con la versión recogida por las autoridades, los sujetos llegaron hasta la fachada del establecimiento y realizaron hasta ocho disparos contra el portón metálico del negocio. Los impactos dejaron varios agujeros en la estructura y evidenciaron la violencia utilizada por los presuntos criminales para amedrentar a los dueños.

La Policía señaló que, debido a las constantes amenazas y mensajes extorsivos, el propietario estaría evaluando retirar su centro de trabajo del lugar. Los delincuentes le exigirían el pago de 10,000 soles a cambio de permitirle continuar atendiendo con normalidad.

Afortunadamente, la balacera no dejó personas heridas; sin embargo, provocó preocupación entre los comerciantes cercanos, quienes aseguran sentirse atemorizados por la presencia de bandas dedicadas a la extorsión. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del ataque.

🔴🔵 Callao: presuntos extorsionadores disparan contra chicharronería; delincuentes exigen 10 mil soles.



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Más extorsiones en el Callao

Hace 4 días, Uuncolectivero informal fue asesinado a balazos en el cruce de los jirones La Alameda y Tumbes, en la urbanización Ramón Castilla. La víctima fue identificada como Marco Antonio Chapoñán Tejero, de 41 años, quien fue interceptado por un sujeto que, según las primeras diligencias policiales, se desplazaba en un mototaxi.

Según las primeras investigaciones, el presunto sicario se hizo pasar por un falso pasajero y habría subido al vehículo cuadras antes del punto donde ocurrió el ataque. Al llegar al cruce con el jirón Tumbes, sacó un arma de fuego y disparó varias veces directamente contra Marco Antonio.

Tras el atentado, el sicario descendió de la unidad y corrió hacia una motocicleta. De acuerdo con los testimonios recogidos, un cómplice lo esperaba en el vehículo para facilitar la fuga.

Los vecinos y transeúntes auxiliaron al conductor herido y lo trasladaron al nosocomio. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones provocadas por las balas.

Es así que, el ataque contra la chicharronería encendió las alarmas entre los comerciantes del Callao, quienes temen que las extorsiones continúen expandiéndose en la zona. La Policía investiga a los presuntos integrantes de 'Los Mexicanos', mientras el propietario del negocio evalúa abandonar el lugar ante las amenazas y exigencias económicas realizadas por los delincuentes.