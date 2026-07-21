Tiktoker peruano Valentino PREOCUPA a fans al aparecer con balón de oxígeno: "Hierba mala nunca muere"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El siempre irreverente tiktoker peruano Valentino se ha vuelto tendencia no precisamente por realizar sus videos a los que siempre nos tiene acostumbrados sino esta vez porque ha generado gran preocupación a sus miles de fans tras aparecer con un balón de oxígeno.

Valentino aparece con balón de oxígeno: ¿Qué sucedió?

El joven creador de contenidos, Valentino Palacios, sorprendió a más de uno de sus seguidores una serie de historias en los que se le observa conectado a esta herramienta para poder respirar debido a que se encontraba en la ciudad de Juliaca, en la región Puno.

En esta oportunidad, el conocido por la frase "¡Oye! ¿Qué tienes?" estuvo acompañado de su madre popularmente conocida como 'Fio' quien al ver en dicha situación a su hijo se mostró visiblemente preocupada.

Si bien el exintegrante de Esto es Guerra Desafío 14 no brindó mayores detalles acerca de su estado de salud todo hace indicar que habría sufrido complicaciones a raíz de la altura que tiene el lugar sureño en el que se encontraba. "Gente de verdad me pasan unas cosas", escribió en las imágenes.

Recordemos que la ciudad de la provincia de San Román se encuentra entre las que se ubican a más de 3.800 m.s.n.m. por lo que suele afectar a aquellos que no están acostumbrados a dicho clima.

Sin embargo, pese a mostrarse cabizbajo por lo que le sucedió, fiel a su estilo dejó a trás una escena dramática y por el contrario lanzó una frase que llamó mucho la atención de sus seguidores de las redes sociales: "Ya mejor gente, ya estoy mejorcito ya. Hierba mala nunca muere".

Recorrió las calles de Juliaca y bailó junto a su hermano

Ya en otros clips, se observa al joven tiktoker junto a su madre y otras personas recorriendo las calles de la ciudad puneña en el que no estaba conectado al balón de oxígeno por lo que se duduce que se encontraba más restablecido de su malestar.Además, se le observó con un mejor semblante bailando junto a su hermano Yomar Palacios.

Como vemos, luego de emprender un viaje a la ciudad de Juliaca, en la región Puno, el tiktoker peruano Valentino Palacios preocupó no solo a su mamá 'Fio' sino también a sus miles de seguidores de las redes sociales debido a que apareció en una serie de videos con un balón de oxígeno. Todo hace indicar que presentó una descompensación debido a la altura del lugar en el que se encontraba.