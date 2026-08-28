Hija de Kim Kardashian sueña con empleo en conocida cadena de cafeterías: "Quiero tener un trabajo normal"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, parece tener bastante claro que la música forma parte de su futuro, pero eso no significa que no quiera probar otras experiencias. La adolescente de 13 años confesó que sueña con trabajar en una conocida cadena de cafeterías, lejos de los escenarios y de la fama que la acompaña desde que nació.

North West sigue creciendo como artista

Aunque la idea de ponerse el delantal y atender clientes pueda sonar alejada de su realidad, North West ya viene construyendo su propio camino en la industria musical.

Su debut ocurrió en 2023, cuando tenía apenas 10 años y participó como rapera junto a su padre, Kanye West, y Ty Dolla $ign en la canción "Talking", incluida posteriormente en el álbum Vultures 1.

Tres años después, la hija mayor de Kim Kardashian ha seguido desarrollando esta faceta artística. En mayo de este año publicó N0rth4evr, su primer EP, compuesto por seis canciones y presentado como una nueva muestra de su propuesta musical.

Y eso no quedó solo en el estudio. En junio, North actuó por primera vez en solitario durante el festival Summer Smash, dando otro paso importante en una carrera que ha empezado desde muy joven.

¿North West quiere trabajar en Starbucks?

Pese a todo este movimiento alrededor de la música, North también tiene curiosidad por experimentar una vida más cotidiana. Durante una entrevista con la revista Dazed, fue consultada sobre qué profesión tendría si no se dedicara al arte y su respuesta llamó la atención.

"Todavía quiero trabajar. Quiero trabajar, como, en Starbucks. Creo que podré hacerlo el año que viene porque voy a cumplir 14 años. Quiero tener un trabajo normal, supongo", respondió la adolescente.

North West y su llamativo cambio de look

Mientras desarrolla su faceta musical, North West también viene construyendo una imagen propia. En los últimos meses ha experimentado especialmente con su cabello, convirtiendo el azul en uno de sus rasgos más llamativos. Según explicó, su inspiración viene de Hatsune Miku, el conocido personaje virtual japonés.

"Todo el mundo está pendiente de los chicos, vapea y hace todo tipo de cosas malas. Yo lo único que quiero es llevar el pelo azul y tener piercings", señaló en la entrevista.

Los piercings también forman parte de su estilo. North ha lucido diferentes perforaciones, aunque hay una que todavía no consigue hacerse porque sus padres no le dan permiso: "Quiero hacerme un piercing en el puente de la nariz, pero no me dejan", confesó.

Así, mientras North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, continúa avanzando en la música con su primer EP y sus presentaciones, también mantiene la curiosidad por tener un "trabajo normal" en una conocida cadena de cafeterías.