Captan al hermano del 'Flaco' Granda agrediendo a anciano de 75 años: así reaccionó el periodista

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El hermano del 'Flaco' Granda fue captado agrediendo a un anciano de 75 años en Surco, luego de una discusión por un vehículo estacionado. Las imágenes generaron revuelo, pero ¿qué fue lo que realmente pasó y cómo reaccionó el periodista deportivo?

Hermano del 'Flaco' Granda agrede a anciano

Todo ocurrió la tarde del lunes 14 de septiembre, en los exteriores de un edificio residencial de Surco. Según el testimonio de la dueña del vehículo involucrado, ella había dejado su carro estacionado por unos minutos, con permiso del vigilante, quien le indicó que podía hacerlo temporalmente.

Sin embargo, cuando regresó, encontró a Pablo Rodríguez Granda discutiendo con el trabajador de seguridad. La mujer contó a Latina que el hombre se mostró bastante alterado y le reclamó por haber dejado su vehículo en ese lugar.

"He bajado, he visto al señor ya discutiendo con este chico que parecía, ya cara de loco tenía, y a mí me dijo, de frente me dijo, no quiero ver nunca más la porquería de tu carro", relató la propietaria.

De acuerdo a lo que soltaron los testigos, el ambiente se puso tenso cuando Rodríguez Granda no tuvo mejor idea que manchar todo el parabrisas y la capota del carro con pintura blanca.

En medio del problema, Alfredo Echevarría, el vigilante de 75 años, se acercó para tranquilizar las aguas y frenar la discusión. Lamentablemente, Rodríguez Granda no entró en razones y terminó atacándolo.

Las imágenes de seguridad muestran a Rodríguez Granda, vestido con un polo rojo, empujando al vigilante hasta hacerlo caer al pavimento. Pero la cosa no quedó ahí: el hombre continuó golpeándolo mientras permanecía en el suelo.

Un vecino que presenció lo ocurrido contó cómo se desarrolló el ataque y explicó que varias personas tuvieron que intervenir para detenerlo.

"Lo empuja y lo empieza a golpear, a tirar puñetes, y me quedé así atónito. Y el señor cae al piso y el piso lo sigue golpeando, y después de unos 15 o 20 segundos que lo estaba agrediendo, ya llegaron personas que caminaban por ahí o estaban en los autos que bajaron para poder separarlos", relató.

Otro testigo describió cómo quedó el adulto mayor tras la agresión. "Ha venido la Policía porque, obviamente, el señor estaba todo sangrado, la nariz, el dedo estaba como que rajado", señaló.

Tras el ataque, una ambulancia llegó para atender a Alfredo Echevarría, quien llevaba menos de tres meses trabajando como vigilante en el edificio.

El adulto mayor fue trasladado a un centro médico por las heridas en el rostro y las manos, y posteriormente acudió a formalizar la denuncia ante la PNP.

'Flaco' Granda intentó detener a su hermano

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia del periodista deportivo Giancarlo Granda durante el incidente.

En uno de los videos grabados por vecinos se observa al periodista intentando contener a su medio hermano mientras este seguía alterado. Sin embargo, la agresión continuó hasta que otras personas lograron separarlos.

Así, el hermano del 'Flaco' Granda fue captado agrediendo a un anciano de 75 años en Surco, mientras que el periodista deportivo apareció intentando detener el enfrentamiento.