Trujillo: reconstruyeron emboscada y cuádruple homicidio ligado al secuestro de empresario minero Jenss Lara

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Como parte de las pesquisas que se vienen desarrollando para esclarecer lo sucedido tras el secuestro de un empresario minero así como un posterior cuádruple homicidio ocurrido en Trujillo, la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron la reconstrucción de la embocada y de los hechos de sangre.

Policía Y Ministerio Público reconstruyen emboscada y cuádruple crimen en Trujillo

En la intersección de la calle Isabel de Bobadilla con la avenida Húsares de Junín, punto en el que se produjo el violento ataque que culminó con cuatro personas asesinados y un empresario minero secuestrado, efectivos de la Policía e integrantes de la Fiscalía llevaron a cabo la reconstrucción de este hecho.

Con esta diligencia, las autoridades buscan establecer paso a paso cómo ocurrió la emboscada y cuál fue la participación de cada uno de los presuntos sospechosos que se detuvo la semana pasada

De acuerdo a información manejada por las autoridades, la madrugada del pasado 30 de agosto, una camioneta Ford Bronco fue interceptada por un grupo de sujetos que habrían utilizado uniformes, chalecos y cascos similares al de las unidades especiales de la Policía simulando una intervención oficial.

En el interior del vehículo se encontraba el hombre de negocios ligado a la minería, identificado como Jenss Lara Tantaquilla, quien fue obligado a descender de su vehículo y luego procedieron a secuestrarlo.

Las cuatro personas que lo acompañaban fueron asesinadas dentro de la unidad móvil y fueron identificadas como Andrea Monzón, pareja del empresario, Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Un perito antropométrico y un antropólogo forense en la diligencia

Con este procedimiento las autoridades competentes tienen como objetivo conocer cómo sucedió la intercepción del vehículo, dónde se ubicaron los atacantes, cómo se concretó el secuestro y cómo fue fueron ejecutadas las cuatro víctimas.

Sumado los policías e integrantes del Ministerio Público se ha sumado un perito antropométrico de la PNP enviado desde Lima. Este último se encargó de realizar un análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad con las características físicas de los detenidos como la estatura, contxtura, forma de caminar y otros rastros que definan quiénes son los que aparecen en las imágenes.

También participó un antropólogo forense con el que se buscó contrastar la información mediante herramientas de análisis digital. Adicionalmente se sumaron las pericias balísticas, huellas dactilares, rastros biológicos, exámenes médicos legales y análisis de la indumentaria táctica que habría sido utilizada en el ataque.

Hay que mencionar que una de las líneas de investigación de la Policía es la presunta participación de la banda criminal 'Los Pulpos' y ya hay detenidos que vienen siendo investigados por su posible vinculación con este caso.

Es así que, efectivos de la Policía Nacional e integrantes del Ministerio Público llevaron a cabo la reconstrucción de la emboscada y cuádruple homicidio ligado al secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla.