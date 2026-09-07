Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio para el lunes 7 de septiembre?

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Descubre cuál es la cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en la apertura de la jornada de este lunes 7 de septiembre.

Dólar hoy en Perú: ¿a cuánto cotiza el 7 de septiembre?

El precio del dólar este lunes 7 de septiembre es un factor económico que muchas personas se mantienen a la expectativa, especialmente, comerciantes, inversionistas y empresarios que realizan operaciones con esa moneda en el mercado cambiario peruano.

Por ello, para evitar afectaciones a su bolsillo e identificar si es el mejor momento para comprar o vender dólares, buscan información oficial sobre cuál es el comportamiento de esa divisa estadounidense en Perú.

En ese sentido, te revelamos cuál es el valor actual del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio en la apertura de la jornada de hoy, de acuerdo a lo reflejado en el portal de la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: Revisa el tipo de cambio para este sábado 5 de septiembre Lee también COMPRA VENTA S/3,360 S/3,369

Los valores reflejados en la Sunat, revelan una leve variación en comparación al último viernes 4 de septiembre donde la cotización del tipo de cambio para la compra era de S/3,355 y la venta tenía un precio de S/3,365. Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados.

Precio y tipo de cambio del dólar paralelo

Si tienes previsto comprar dólares para viajes, pagos, ahorros o compras internacionales, también es ideal conocer no solo el precio de la divisa en el mercado oficial, sino también en el paralelo o las casas de cambio en Perú para tener un mejor panorama y comparar las tasas.

En ese sentido, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, la cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda, es el siguiente para esta mañana del lunes 7 de septiembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,350 | Venta S/3,370.

Cotización del dólar paralelo el lunes 7 de septiembre.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Si bien te dimos a conocer el valor del dólar para esta mañana, debes tener en cuenta que estas cifras, al igual que el de cualquier otra moneda, cambia constantemente debido a una variedad de factores, entre ellos:

Política monetaria de EE. UU .: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.

como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio. Factores políticos internos , como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Así que si estás pensando en invertir con la divisa estadounidense en Perú, sería ideal conocer cuál es su precio actual y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este lunes 7 de septiembre.