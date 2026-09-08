Precio del dólar y tipo de cambio del dólar HOY en Perú: así cotiza este martes 8 de septiembre

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dólar hoy en Perú. Conoce cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este martes 8 de septiembre.

Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza en la Sunat

El precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre de 2026, se mantiene como uno de los principales indicadores de interés para los peruanos que realizan operaciones en moneda extranjera. Por ello, conocer el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo permite tener una referencia más completa antes de realizar alguna transacción con esa moneda extranjera en Perú.

Además, quienes buscan comprar o vender dólares en la mañana de este martes, deben tener en cuenta que la cotización de la divisa puede presentar variaciones durante el día debido al comportamiento de la oferta y demanda en el mercado cambiario.

Por ello, para anticiparte al entorno fluctuante, te revelamos cuál es el valor actual del dólar en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio para el lunes 7 de septiembre? Lee también COMPRA VENTA S/3,351 S/3,372

Los valores reflejados en el mercado oficial hoy en Perú confirman que el tipo de cambio presentó una leve variación en comparación al día de ayer, lunes 7 de septiembre, donde la compra tenía el precio de S/3,360 y la venta estaba a S/3,369.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy: ¿subió o bajó?

El valor del dólar frente al sol peruano no es estático. Existen múltiples factores que influyen en su variación, entre ellas, la ley de oferta y demanda, precio de las commodities, incertidumbre política y económica, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En ese sentido, también es ideal conocer cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú para comparar las tasas y saber si es el mejor momento para realizar alguna operación. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la apertura de este martes 8 de septiembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,345 | Venta S/3,370.

Cotización del dólar paralelo u Ocoña hoy, 8 de septiembre.

Así cerró el dólar ayer, 7 de septiembre, en Perú

Según la información publicada por el BCRP, el precio del dólar cerró ayer, lunes 7 de septiembre, en 3,3600 (con apertura de S/3,3615), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3600, con un máximo de S/3,3610 y un mínimo de S/3,3590.

Para quienes necesitan realizar pagos, comprar dólares, enviar dinero al extranjero o cambiar sus ahorros, resulta recomendable conocer cuál es el precio y la cotización del tipo de cambio del dólar hoy, 8 de septiembre, en el mercado paralelo y la Sunat, para evitar pérdidas.