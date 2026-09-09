Perú vs. Brasil: fecha, hora y canal para ver la fecha 2 del Sudamericano de Vóley 2026

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Perú vs. Brasil será uno de los partidos más esperados de la fecha 2 del Sudamericano de Vóley 2026. Las Matadoras se medirán con las locales y aquí te contamos la fecha, hora y canal para seguir el partidazo.

Perú vs. Brasil: ¿cuándo y a qué hora juegan?

Las Matadoras volverán a la cancha este miércoles 9 de setiembre, esta vez para medirse nada menos que con Brasil por la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

El encuentro se disputará en el Maracanazinho, escenario donde las brasileñas jugarán con el respaldo de su gente. El pitazo inicial está programado para las 6.00 p. m. (hora peruana), así que los hinchas ya pueden ir separando ese horario para alentar a la selección desde casa.

El duelo no será uno cualquiera. Brasil aparece como el gran favorito para quedarse con el único boleto a los próximos Juegos Olímpicos, además de buscar uno de los cupos disponibles para el Mundial 2027. Por eso, para las peruanas será una prueba de fuego.

Horarios del Perú vs. Brasil en otros países

Perú: 6.00 p. m.

6.00 p. m. México: 5.00 p. m.

5.00 p. m. Colombia: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Ecuador: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Bolivia: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Chile: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Venezuela: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Argentina: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Brasil: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Paraguay: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Uruguay: 8.00 p. m.

8.00 p. m. España: 1.00 a. m. del jueves 10 de setiembre.

¿Dónde ver el Perú vs. Brasil?

Si quieres ver el Perú vs. Brasil en vivo y no perderte ni un punto, la transmisión por televisión estará a cargo de Latina TV. Pero eso no es todo. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) también permitirá seguir el compromiso mediante su canal oficial de YouTube.

Para quienes estarán fuera de casa o prefieren verlo desde el celular, también existe la opción de conectarse a la aplicación o página web de Latina TV.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

Las Matadoras tienen una agenda cargadita en este torneo y, después del choque contra Brasil, todavía tendrán varios partidos por delante:

Perú 3-1 Argentina: finalizado.

finalizado. Perú vs. Brasil: miércoles 9 de setiembre, 6.00 p. m.

miércoles 9 de setiembre, 6.00 p. m. Perú vs. Venezuela: jueves 10 de setiembre, 3.00 p. m.

jueves 10 de setiembre, 3.00 p. m. Perú vs. Colombia: sábado 12 de setiembre, 2.30 p. m.

sábado 12 de setiembre, 2.30 p. m. Perú vs. Chile: domingo 13 de setiembre, 1.00 p. m.

Así que ya sabes, el Perú vs. Brasil se juega este miércoles 9 de setiembre a las 6.00 p. m., por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley 2026.