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Exfigura de 'Esto es Guerra' sorprende al revelar cuánto gana y cómo lo consigue: "Vivo como un rey"

Un exintegrante de 'Esto es Guerra' volvió al ojo público tras difundirse un audio en el que contó cuánto gana y cuál es el negocio que le permite llevar, según sus propias palabras, una vida de rey.

Greg Michel revela cuánto gana
Greg Michel revela cuánto gana (Composición Exitosa)

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 11/09/2026

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El nombre de Greg Michel volvió a sonar fuerte en Magaly TV, La Firme después de que su expareja, Maryjane Ramírez, entregara al programa una conversación privada que ambos mantuvieron. En los mensajes, el exrostro de Esto es Guerra reveló cuánto gana y cómo consigue esos ingresos.

Greg Michel revela cuánto gana

Todo comenzó cuando Greg Michel se enteró de que Maryjane Ramírez estaría saliendo con un hombre italiano que pertenecería a la milicia y que, según lo mencionado en la conversación, recibiría alrededor de 2.000 euros mensuales.

La situación habría despertado los celos del modelo belga, quien no dudó en comparar sus ingresos con los del supuesto nuevo saliente de su expareja. En el audio difundido por el programa de Magaly Medina, Greg Michel aseguró que podía ganar una cifra considerablemente mayor trabajando en Perú.

"Tú tienes un europeo aquí y te vas allá a buscar huev*** y trabaja en la milicia, y gana 2 mil euros mensuales; eso me lo ca** encima. Esos 2 mil mi mamá me los manda por yape. En un día yo aquí en Perú me llevo 100.000 tranquilamente en mis bolsillos", se escucha decir al exchico reality.

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La conversación no habría tenido únicamente un trasfondo económico. Según la información expuesta en el programa, Greg Michel buscaba retomar su relación con Maryjane Ramírez, pero ella se habría mostrado firme en su decisión de no regresar con él.

Durante la conversación, Greg Michel también contó cuál sería la actividad empresarial que le permite obtener los ingresos que aseguró tener. El modelo señaló que su principal fuente está relacionada con los gimnasios y afirmó que actualmente cuenta con dos establecimientos.

Incluso, aseguró que recientemente había inaugurado un nuevo local, para el cual habría realizado una importante inversión. "La firme que vivo como un rey. Acabo de abrir un gimnasio y he gastado 200 mil soles", manifestó en el audio.

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¿Quién es Greg Michel?

Greg Michel es un modelo de nacionalidad belga que ganó notoriedad en Perú tras su participación en Combate y posteriormente en Esto es Guerra. Con el paso de los años, dejó en segundo plano los realities y orientó parte de sus actividades hacia el modelaje y los negocios relacionados con los gimnasios.

De esta manera, Greg Michel, exfigura de 'Esto es Guerra', sorprendió al revelar que puede alcanzar ingresos de S/100.000 mensuales, según lo expresado en la conversación difundida por Magaly TV, La Firme, El modelo atribuyó esa capacidad económica a sus negocios de gimnasios.

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