Ministro de Salud aseguró que SINADEF no tiene data de muertes por inseguridad ciudadana

El ministro de Salud, Luis Quiroz, aclaró que el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) no está diseñado para identificar causas específicas de muerte relacionadas con delitos como sicariato o extorsión, si no es creado como un instrumento para temas epidemiológicos.

Sinadef no es la plataforma adecuada

El titular del Minsa detalló que el SINADEF sirve para registrar los casos de fallecimiento por muerte natural o por muerte violenta, en esta última opción se consideran feminicidios, homicidios y hasta accidentes de tránsito, por lo que sostuvo que la plataforma no está preparada para usar la data en muertes por inseguridad ciudadana.

"No ha sido preparada para poder determinar causa de fallecimiento por extorsión, por diferentes tipos de delitos, esto es de uso exclusivamente epidemiológico, de uso sanitario. Tan es así, que el registro es lo que uno como médico llena en los certificados de defunción, nosotros en los certificados de defunción, no ponemos sicariato, extorsión, eso no existe, no es una plataforma creada para ello", explicó.

Respecto a estudios sobre inseguridad ciudadana que aseguran que los homicidios en el gobierno del presidente José Jerí se han elevado debido al alto número de muertes por proyectil por arma de fuego, señaló que la página no se detalla la causa de este.

"El diagnóstico de homicidio por proyectil de arma de fuego si es correcto, eso si registra, mas no la causa de, que puede ser por el tema de sicariatos extorsiones, eso no lo registramos. Con todo respeto al analista (...) recomendarle que no utilice este instrumento porque no está diseñado para ello, si no a toda la ciudadanía le va a dar una orientación inadecuada", expresó.

Luis Quiroz, ministro de Salud: El Sinadef es una plataforma en la que se registran los casos de fallecimiento por muerte natural o violenta, dentro de este último están incluidos feminicidios, homicidios, accidentes de tránsito, es una cifra global, no ha sido preparado...

Observatorio de Seguridad Ciudadana

Quiroz destacó la existencia de una plataforma más especializada en análisis de criminalidad, el Observatorio de Seguridad Ciudadana que es del Ministerio del Interior. Una herramienta que se encuentra en proceso de actualización y permitirá distinguir con mayor precisión los tipos de homicidios según su origen.

"Es el que si, en breve ya se va a poder tener la diferenciación de los homicidios que fueron provocados, por ejemplo por feminicidios, que no están dentro de este grupo [inseguridad], sino por extorsión, sicariato", detalló.

Resaltó que el SINADEF le pertenece al Ministerio de Salud y por lo tanto está al tanto de las cifras, mientras que el Observatorio es del Mininter que, próximamente, dará data más actualizada.

Es por ello que, el ministro de Salud, Luis Quiroz, indicó que el SINADEF no es la plataforma adecuada para determinar si las muertes por inseguridad ciudadana han aumentado.