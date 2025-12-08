Pol Deportes llega a España y recibe emotiva bienvenida de la comunidad peruana en el extranjero

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 7 de diciembre, Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, pisó suelo español en medio de un homenaje improvisado. Decenas de compatriotas lo esperaban en el aeropuerto de Madrid con banderas, cánticos y mensajes de aliento. "España no me esperaba esto, gracias por el cariño" , expresó emocionado en sus redes sociales, compartiendo imágenes del recibimiento.

La escena reflejó el orgullo de la comunidad peruana en el extranjero, que ve en la historia de Huamán un ejemplo de perseverancia y superación. Su llegada no solo marcó un nuevo capítulo en su vida profesional, sino también un momento de unión para quienes lo consideran un símbolo de esfuerzo juvenil.

La propuesta de viajar a España

El sueño de narrar un partido de la Champions League se gestó días antes, cuando el programa "Arriba mi Gente" sorprendió en vivo a Huamán con la noticia. El conductor Santi Lesmes anunció que viajaría junto a él y su hermano a Madrid, gracias a una colaboración con el medio internacional Marca.

La invitación fue recibida con lágrimas y gratitud, pues significaba llevar su pasión desde Andahuaylas hasta uno de los escenarios más importantes del fútbol europeo.

@latinanoticias ⚽🇪🇸 ¡Santi Lesmes cumple su promesa! Pol Deportes narrará un partido de la Champions League, en España. 👏 Cliver Huamán viajará a Europa junto al conductor y su hermano. ♬ sonido original - Latina Noticias

Inspiración más allá de fronteras

El impacto de Pol Deportes no se limitó a la comunidad peruana. En España, un niño venezolano se emocionó al conocerlo y confesó que lo veía como una inspiración para cumplir sus propios sueños.

Este gesto reflejó cómo la historia de Cliver trasciende nacionalidades y se convierte en un ejemplo para jóvenes latinoamericanos que buscan abrirse camino en el deporte y la comunicación.

@latina.pe 🥹❤️‍🩹POL DEPORTES ES LA INSPIRACIÓN DE JOVEN VENEZOLANO ✨ | ARRIBA MI GENTE No te pierdas el renovado #ArribaMigente de Lunes a Viernes a partir de las 9:00 am ☀️ 💛💚 #PolDeportes ♬ sonido original - Latina Televisión

Una experiencia en Radio Marca

Además de su esperado debut en la Champions, Huamán visitó la cabina de Radio Marca, donde vivió una experiencia extraordinaria. Allí compartió su recorrido, narró pasajes de su historia y fue recibido con admiración por periodistas deportivos españoles.

Su presencia en la emisora reforzó la idea de que su talento, nacido en transmisiones improvisadas desde un cerro en Perú, ahora se proyecta en escenarios internacionales, donde además aprovechó en recordar sus orígenes y brindó para la cadena un mensaje en idioma quechua.

La llegada de Pol Deportes a España simboliza más que un viaje: es la materialización de un sueño que comenzó con un celular y un micrófono en Andahuaylas. El recibimiento en Madrid, la inspiración que generó y su paso por Radio Marca muestran que la pasión y la vocación pueden abrir puertas insospechadas.

Su historia recuerda que los sueños, cuando se persiguen con esfuerzo, pueden cruzar fronteras y convertirse en ejemplo para toda una generación.