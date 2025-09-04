Enfermeras logran aplicar 13,541 dosis durante Semana de Intensificación de la Vacunación

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La DIRIS Lima Este del Ministerio de Salud (MINSA), a través de su director general, Dr. Jorge Ramírez Castillo, ofreció un merecido reconocimiento a las enfermeras del primer nivel de atención por su destacada participación durante la Semana de Intensificación de la Vacunación (del 25 al 31 de agosto) en la que se alcanzó un total de 13,541 dosis aplicadas.

La ceremonia también simbolizó el compromiso de la institución de valorar siempre a su capital humano, en este caso a las enfermeras (os), que con su indesmayable vocación de servicio han permitido elevar el número de inmunizaciones, cerrar las brechas en el Esquema Nacional de Vacunación (ENV) y reforzar la protección de la comunidad frente a las enfermedades inmunoprevenibles.

"Apreciadas enfermeras, les traigo el saludo cordial y respetuoso de nuestro ministro de Salud, Dr. César Henry Vázquez Sánchez, quien se encuentra muy contento por el trabajo que ustedes han realizado con la población más vulnerable y que ha contribuido para que nosotros, como DIRIS Lima Este, mejoremos nuestros indicadores con respecto a las vacunas", expresó el Dr. Jorge Ramírez Castillo tras entregarles las diplomas.

La labor de los equipos técnicos

Frente a las entusiastas profesionales del uniforme turquesa, el funcionario -acompañado por parte de su equipo de gestión- destacó también la labor que realizan los equipos técnicos en los establecimientos de salud y las Redes Integradas de Salud (RIS), y se mostró confiado en que a fin de año se mostrarán mejores resultados y crecerán las coberturas, lo que redundará en que la jurisdicción esté protegida con la vacunación.

Las enfermeras, llegadas desde las seis RIS, expresaron su alegría por la deferencia de la dirección general y consensuaron con el Dr. Jorge Ramírez Castillo en que muchas veces, al salir en brigadas, se encuentran con el desdén de personas que no abren las puertas de sus casas y, en ese momento, tienen que apelar a diversas formas de persuasión para lograr protegerlas con 18 vacunas para 28 enfermedades.