Ministro del Interior, César Astudillo, reitera el objetivo del gobierno en la lucha contra la criminalidad: "Devolver el orden"

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante una conferencia de prensa, el ministro del Interior, César Astudillo, reiteró que el objetivo del gobierno de Keiko Fujimori en la lucha contra la criminalidad es devolver el orden en las calles a las calles, de la mano de la tecnología e inteligencia que se le dará a la Policía Nacional del Perú.

Ministro Astudillo remarca el compromiso del Gobierno de Keiko Fujimori

Este sábado, 12 de septiembre, en el marco del Día de los Defensores de la Democracia, al conmemorarse 34 años de la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, el integrante del Gabinete Ministerial de Luis Galarreta, destacó la labor de la PNP en el objetivo de la actual gestión presidencial de luchar contra la inseguridad ciudadana.

" El compromiso del gobierno es claro: devolver el orden. Y en ese afán nuestra Policía Nacional viene realizando todo tipo de trabajos que nos lleven a ese camino a que vuelva el orden con la tecnología, la inteligencia y las capacidades que se va a brindar a nuestra Policía seguiremos trabajando con mayor ahínco, mayor esfuerzo y mucho mayor compromiso", manifestó.

En ese sentido, resaltó que "siempre y desde ahora" están trabajando con "todas" las capacidades en recursos humanos, logísticos, en todas las capacidades de inteligencia y de investigación criminal.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro del Interior, César Astudillo, expresó en una conferencia tras un operativo de la Policía, que el compromiso del Gobierno de Keiko Fujimori es devolver el orden a las calles, de la mano de la tecnología e inteligencia que se le dará... pic.twitter.com/gwWqmDUvdW — Exitosa Noticias (@exitosape) September 12, 2026

"Mi obejtivo devolver el orden"

En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo que su principal objetivo de gobierno y de campaña "es recuperar el orden". Señaló que le ha querido devolver la moral a la Policía Nacional y que los malos elementos que están en está será expulsados.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva con Exitosa, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, calificó como dramática la inseguridad ciudadana y reafirmó que su principal objetivo "es recuperar el orden". Además, anunció la modernización de comisarías, la adquisición de... pic.twitter.com/g0N3ddzEMY — Exitosa Noticias (@exitosape) September 11, 2026

"Lo que vamos a hacer, porque se está preparando de crédito suplementario, es la modernización de nuestras comisarías, la compra y adquisición de patrulleros y de mayor herramientas de protección. Se han hecho reuniones de coordinación de cara al sistema de justicia con la Policía, el Ministerio Público y con el Poder Judicial hay muy poca confianza y coordinación entre ellos", afirmó.

Añadió que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas "es una excelente noticia" porque enfatizó que hay una criminalidad internacional organizada por lo que consideró que "los países tenemos que aliarnos también para enfrentarlos".

En conclusión, el ministro del Interior, César Astudillo, reiteró que el objetivo del gobierno de Keiko Fujimori en la lucha contra la criminalidad es devolver el orden en las calles a las calles. Además, señaló que para lograr eso se está brindando tecnología e inteligencia.