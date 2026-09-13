Juan Sheput destaca nombramiento de Zulema Tomas en la presidencia de EsSalud: "A partir de ahora todo girará en torno al paciente"

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore, se pronunció y avaló el nombramiento de Elizabeth Zulema Tomas Gonzáles de Palomino como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Como se recuerda, la designación en reemplazo de Hilda Sandoval Cornejo se enmarca en la Resolución Suprema N.º 038-2026-TR, publicada este domingo 13 de septiembre en el boletín de normas legales del Diario Oficial Peruano.

Asegura cambios estructurales en favor de los asegurados

A través de un pronunciamiento emitido en las plataformas oficiales del MTPE, el titular de sector destacó que la elección de Zulema Tomas configura un "proceso de cambio y de modernización", así como de lucha contra la corrupción en la institución que casi a diario recibe decenas de críticas de sus asegurados por su ineficiente servicio.

"A partir de ahora todo girará en torno al paciente y todos los esfuerzos que se hagan desde la alta dirección tendrán que ver con que haya medicinas, haya citas a tiempo, que las operaciones sean bien programadas, que se haya un desembalse, que funcione adecuadamente el INCOR y también PADOMI", aseveró.

🇵🇪 EsSalud inicia una nueva etapa de cambio, modernización y lucha frontal contra la corrupción.



"Vamos a recuperar una institución debilitada por la intromisión política y devolverla a su verdadera razón de ser: atender con eficiencia, transparencia y calidad a millones de... pic.twitter.com/0oyXKBj20I — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) September 13, 2026

En esa misma línea, indicó que para lograr dichos objetivos es necesario "rescatar a EsSalud del poder político nefasto", acusando de trastornar los procesos en los últimos años. Agregó, además, que Tomas Gonzáles cumple con la idoneidad para liderar el cargo y la reforma en el sector que la propia presidenta Keiko Fujimori aseguró que va a ejecutarse.

Exministra de Salud liderará reforma en EsSalud

Zulema Tomas fue ministra de Salud en el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra entre enero y noviembre de 2019. Asimismo, su último cargo ha sido como directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño entre julio de 2020, hasta septiembre de 2025.

Pese a las críticas recibidas desde 2018 por el ahora exmandatario, para la presidenta Keiko Fujimori este no era un condicionante para avalar la propuesta de quien es desde hoy, la nueva presidenta de EsSalud.

"Yo no voy a descalificar a una persona porque ha trabajado en un Gobierno que ha sido adverso a nosotros, no. Yo creo que si hay una persona capaz, competente, con la decisión firme y conoce el sector, normal. En estos momentos, lo importante es que las instituciones brinden los servicios que el ciudadano está esperando", indicó a Exitosa.

Según la Ley N.º 27056, el Consejo Directivo es el órgano de dirección de EsSalud que establece su política institucional y supervisa su aplicación, estando conformado, entre otros, por tres representantes del Estado, uno de los cuales lo preside en calidad de presidente ejecutivo. Dicho nombramiento recae en el MTPE.