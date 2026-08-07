Campaña veterinaria GRATUITA este martes 11 de agosto: ¿Dónde y qué servicios estarán disponibles?

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Lima anunció una nueva edición de la Brigada PET, una campaña veterinaria gratuita que se desarrollará el próximo martes 11 de agosto, dirigida a vecinos que deseen cuidar la salud de sus mascotas sin costo alguno.

¿Dónde y a qué hora será la campaña?

La Brigada PET se llevará a cabo el martes 11 de agosto, entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, en la Plazuela Aramburú, ubicada en el jirón Azángaro, cuadra 10, en el Cercado de Lima.

La Municipalidad recomendó acudir dentro del horario establecido para facilitar la atención y permitir que un mayor número de mascotas pueda beneficiarse de los servicios gratuitos.

La actividad estará a cargo de la Casa Municipal Vecinal N.° 2, que periódicamente desarrolla este tipo de intervenciones con el objetivo de acercar servicios veterinarios básicos a la población y fomentar una cultura de prevención para evitar enfermedades que afectan a perros y gatos.

¿Qué servicios ofrecerá la Brigada PET?

Según informó la comuna metropolitana, durante la jornada los asistentes podrán acceder gratuitamente a:

Consultas médico-veterinarias: los propietarios podrán acceder a una evaluación básica de sus mascotas y recibir orientación relacionada con su estado de salud y cuidados necesarios.

los propietarios podrán acceder a una evaluación básica de sus mascotas y recibir orientación relacionada con su estado de salud y cuidados necesarios. Desparasitación interna y externa: Consiste en la administración de medicamentos para eliminar y prevenir parásitos internos (como lombrices y gusanos intestinales) y externos (como pulgas y garrapatas), contribuyendo a proteger la salud de las mascotas y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Consiste en la administración de medicamentos para eliminar y prevenir parásitos internos (como lombrices y gusanos intestinales) y externos (como pulgas y garrapatas), contribuyendo a proteger la salud de las mascotas y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades. Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: Espacio informativo donde se brindan recomendaciones sobre el cuidado adecuado de los animales de compañía, incluyendo alimentación, vacunación, esterilización, higiene, ejercicio, identificación y el compromiso que implica tener una mascota.

Espacio informativo donde se brindan recomendaciones sobre el cuidado adecuado de los animales de compañía, incluyendo alimentación, vacunación, esterilización, higiene, ejercicio, identificación y el compromiso que implica tener una mascota. Orientación para el registro de canes y felinos: Asesoría sobre el proceso para inscribir a perros y gatos en el registro municipal de mascotas, explicando los requisitos, beneficios y la importancia de contar con una identificación oficial que facilite su control y ubicación en caso de pérdida.

Estas acciones buscan promover el bienestar animal y reforzar la responsabilidad de los propietarios en el cuidado de sus animales de compañía.

Además de la evaluación veterinaria y la desparasitación, la jornada busca concientizar a los propietarios sobre la importancia de la prevención de enfermedades, el cumplimiento de controles sanitarios y el registro de sus animales, medidas que contribuyen tanto al bienestar de las mascotas como a la salud pública.

La campaña representa una oportunidad para que los propietarios cuiden la salud de sus mascotas, reciban orientación especializada y adopten prácticas responsables que favorezcan una mejor convivencia entre las familias y sus animales de compañía.