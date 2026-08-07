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Atención gratuita para mascotas

Campaña veterinaria GRATUITA este martes 11 de agosto: ¿Dónde y qué servicios estarán disponibles?

Los dueños de perros y gatos podrán acceder sin costo a diferentes servicios veterinarios durante una nueva jornada organizada por la Municipalidad de Lima en el Cercado.

Cuidado de mascotas mayores
Cuidado de mascotas mayores Difusión

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 07/08/2026

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La Municipalidad de Lima anunció una nueva edición de la Brigada PET, una campaña veterinaria gratuita que se desarrollará el próximo martes 11 de agosto, dirigida a vecinos que deseen cuidar la salud de sus mascotas sin costo alguno. 

¿Dónde y a qué hora será la campaña?

La Brigada PET se llevará a cabo el martes 11 de agosto, entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, en la Plazuela Aramburú, ubicada en el jirón Azángaro, cuadra 10, en el Cercado de Lima. 

La Municipalidad recomendó acudir dentro del horario establecido para facilitar la atención y permitir que un mayor número de mascotas pueda beneficiarse de los servicios gratuitos.

La actividad estará a cargo de la Casa Municipal Vecinal N.° 2, que periódicamente desarrolla este tipo de intervenciones con el objetivo de acercar servicios veterinarios básicos a la población y fomentar una cultura de prevención para evitar enfermedades que afectan a perros y gatos.

Puede ser una imagen de ‎perro y ‎texto que dice "‎NYC ИHИHOy Casa Municipal Vecinal n.2 n. 2 BRIGADA PET SERVICIOS GRATUITOS •Consultas médico-veterinario Desparasitación interna y externa Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas Orientación sobre el registro de canes y felinos MARTES 11 AGOSTO ODe9a.m.a12m. m. O Plazuela Aramburú,j Cercado de Lima. Azángaro, cuadra 10, ماز ciudad no descansa, nosotros tampoco! MUNICIPALIDAD DE LIMA‎"‎‎

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¿Qué servicios ofrecerá la Brigada PET?

Según informó la comuna metropolitana, durante la jornada los asistentes podrán acceder gratuitamente a:

  • Consultas médico-veterinarias: los propietarios podrán acceder a una evaluación básica de sus mascotas y recibir orientación relacionada con su estado de salud y cuidados necesarios.
  • Desparasitación interna y externa: Consiste en la administración de medicamentos para eliminar y prevenir parásitos internos (como lombrices y gusanos intestinales) y externos (como pulgas y garrapatas), contribuyendo a proteger la salud de las mascotas y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades.
  • Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: Espacio informativo donde se brindan recomendaciones sobre el cuidado adecuado de los animales de compañía, incluyendo alimentación, vacunación, esterilización, higiene, ejercicio, identificación y el compromiso que implica tener una mascota.
  • Orientación para el registro de canes y felinos: Asesoría sobre el proceso para inscribir a perros y gatos en el registro municipal de mascotas, explicando los requisitos, beneficios y la importancia de contar con una identificación oficial que facilite su control y ubicación en caso de pérdida.

Estas acciones buscan promover el bienestar animal y reforzar la responsabilidad de los propietarios en el cuidado de sus animales de compañía.

Además de la evaluación veterinaria y la desparasitación, la jornada busca concientizar a los propietarios sobre la importancia de la prevención de enfermedades, el cumplimiento de controles sanitarios y el registro de sus animales, medidas que contribuyen tanto al bienestar de las mascotas como a la salud pública.

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La campaña representa una oportunidad para que los propietarios cuiden la salud de sus mascotas, reciban orientación especializada y adopten prácticas responsables que favorezcan una mejor convivencia entre las familias y sus animales de compañía.

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