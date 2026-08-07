Gobierno evalúa mover FERIADOS a los días viernes, anuncia MEF: no incluiría Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, anunció que el Gobierno evalúa trasladar los feriados a los viernes para impulsar el turismo y reducir su impacto productivo. Según precisó, esta medida no comprendería los feriados correspondientes al 28 y 29 de julio, Navidad y Año Nuevo.

MEF anuncia que evalúan trasladar feriados a los viernes

Este 7 de agosto, el titular del MEF, Elmer Cuba, brindó una conferencia para dar a conocer cuáles serán las primeras medidas y lineamientos de política económica que ejecutará en su gestión durante el Gobierno de Keiko Fujimori. Uno de los puntos que destacó fue que incrementará el sueldo mínimo a S/1300 en dos etapas para evitar impactos negativos en la inflación.

Seguidamente, anunció que si bien el Ejecutivo no contempla disminuir o aumentar el número de feriados en el calendario oficial del Perú, sí evalúan optimizar y trasladar a los viernes aquellos que no correspondan a Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), Navidad y Año Nuevo.

"Se anunció que no se va a aumentar ni disminuir por ahora el número de feriados, pero sí pensamos optimizarlos en el margen, es decir, mover todos los feriados que no sean 28 de julio, ni Navidad, ni Año nuevo; moverlos a los viernes. (...) Hay estudios que muestran que cuando los feriados caen martes y jueves la productividad cae. Al moverlos hay un menor efecto en la productividad y un mayor efecto en el turismo", precisó.

Feriados se moverían a los viernes: ¿a partir de cuándo?

De acuerdo a lo señalado por el ministro de Economía, esta eventual medida se podría aplicar a corto plazo, a partir del año 2027, como parte de una estrategia para fortalecer el turismo interno y minimizar las pérdidas de productividad.

"(¿Cuándo empezaría a regir esos cambios?) La idea es que sea aplicable para todo el ejercicio del 2027 . Todos los peruanos deberíamos saber durante este año cómo son los feriados del 2027 para que con anticipación puedan prepararse mejor, tanto en el sector turismo como las familias, y las empresas también sepan de antemano", indicó.

Además, al responder las interrogantes de los medios de comunicación sobre el tema, acotó que trasladar los feriados a los viernes permitiría anticipar la organización de viajes y actividades durante los fines de semana largos y también podría beneficiar a pequeños y medianos negocios que dependen de la actividad turística y comercial durante los días de descanso.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el traslado de feriados a los días viernes podría aplicarse desde 2027. Indicó que la propuesta busca entrar en vigencia durante todo el ejercicio de ese año.



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MEF: Aumento del sueldo mínimo se dará en dos partes

El ministro Elmer Cuba también detalló que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), anunciado por Keiko Fujimori en su mensaje del 28 de julio, se ejecutará de manera gradual para mitigar un impacto sobre la inflación y en los costos para las micro y pequeñas empresas.

De acuerdo al titular del MEF el aumento del sueldo mínimo a S/1,300 sería en dos etapas: uno de S/100 y otro de S/70. La medida será coordinada con el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien, según tiene entendido, llevará esta propuesta al Consejo Nacional de Trabajo.

Es así como este viernes 7 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el Gobierno evalúa la posibilidad de trasladar algunos feriados nacionales a los días viernes con el objetivo de generar un mayor dinamismo en la economía peruana y reducir el impacto sobre la productividad.