Hugo Ccahuana: captan a Senador de Juntos por el Perú durmiendo en plena sesión del Congreso

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Juntos por el Perú, Hugo Ccahuana, fue captado en video mientras dormía en su escaño durante la sesión del Congreso realizada este miércoles 28 de octubre. Como se sabe, el hecho ocurrió en el preciso instante en que miembros del congreso debatían los alcances de una iniciativa legislativa en el hemiciclo.

Cabe mencionar que el registro audiovisual se produjo cuando el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, José Arista, sustentaba un dictamen destinado a financiar medidas frente al Fenómeno del Niño y fortalecer la seguridad ciudadana. Ante ello, la actitud del parlamentario en el Senado generó diversas reacciones sobre su estado físico durante las actividades oficiales.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | El senador de Juntos por el Perú y presidente de la Comisión de Procedimientos Especiales, Hugo Ccahuana, fue captado durante la sesión plenaria de hoy, miércoles 28 de octubre. Posteriormente, el parlamentario justificó el hecho con un presunto mal estado de salud. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL October 29, 2026

Hugo Ccahuana pidió disculpas a Madre de Dios

Tras la difusión de las imágenes en las que aparece 'descansando' en su escaño, el titular de la Comisión de Procedimientos Especiales tomó la palabra en la sesión plenaria para pronunciarse sobre su actuar.

En esa línea, el congresista atribuyó el episodio al deterioro de su salud y a la medicación que consume actualmente.

"Primero quiero pedir las disculpas del caso a mis electores del departamento de Madre de Dios, pues desde ayer estoy y todos creo que saben que tengo una tos muy fuerte en estos últimos meses y estoy con pleno tratamiento", dijo Hugo Ccahuana.

No obstante, el integrante de Juntos por el Perú sostuvo que el tratamiento médico que sigue para aliviar sus síntomas en la garganta pasa a segundo plano frente a los pedidos y requerimientos de su población que lo eligió.

Ciudadanos de Madre de Dios acuden al estado del Acre en Brasil

Durante su descargo en el Congreso, el representante de Madre de Dios también expuso las carencias del sistema sanitario en su región. Al respecto, señaló que la falta de recursos y de atención médica local obliga a los habitantes a buscar asistencia fuera del territorio nacional.

"¿Sabe quién nos atiende a nosotros? El estado del Acre del Brasil. Allí se van. le causará", dijo Hugo Ccahuana.

En esa línea, el parlamentario precisó que la población local depende de los recursos que ofrece el estado de Acre en Brasil, en zona fronteriza para acceder a servicios básicos de salud.

Cabe mencionar que esta mención a la problemática fronteriza se dio inmediatamente después de sus explicaciones por haberse quedado dormido mientras José Arista exponía en el pleno.