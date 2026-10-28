Presidenta Keiko Fujimori emprende viaje oficial a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, emprendió este miércoles su viaje oficial a El Salvador en un vuelo comercial, con el propósito de consolidar alianzas estratégicas y estrechar lazos de cooperación bilateral.

Las actividades oficiales de la mandataria se desarrollarán entre este jueves 29 y el viernes 30 de octubre, centrándose primordialmente en conocer de cerca la estrategia aplicada en el país centroamericano para la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional y la inseguridad ciudadana.

Agenda de la presidenta en El Salvador

Dentro de las actividades programadas en San Salvador, la agenda contempla un encuentro privado con el presidente Nayib Bukele, reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales y rondas de diálogo con representantes del sector empresarial para explorar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo conjunto en áreas clave como justicia, salud, educación y turismo.

Asimismo, la jefa de Estado tiene previsto realizar una visita técnica al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para constatar el funcionamiento de los recintos penitenciarios de máxima seguridad.

Comitiva ministerial y representación técnica

Para garantizar un abordaje multisectorial durante las reuniones bilaterales, la mandataria viajó respaldada por los de ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores), César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y Luis Dyer (Salud).

Juento a ellos, también los acompañan otros dos funcionarios de Estado: Miriam Ponce (Viceministra de Gestión Pedagógica) y Pedro Morales (Director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied)).

Nota en Desarollo...