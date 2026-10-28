RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Partió este miércoles

Presidenta Keiko Fujimori emprende viaje oficial a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele

La jefa de Estado viajó a territorio salvadoreño acompañada de una alta comitiva ministerial para sostener un encuentro con su homólogo Nayib Bukele y evaluar sus medidas aplicadas contra el crimen organizado.

Mandataria viaja acompañada de cuatro ministros de Estado
Mandataria viaja acompañada de cuatro ministros de Estado (Composición Exitosa)

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2026

Síguenos en Google News Google News

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, emprendió este miércoles su viaje oficial a El Salvador en un vuelo comercial, con el propósito de consolidar alianzas estratégicas y estrechar lazos de cooperación bilateral.

Las actividades oficiales de la mandataria se desarrollarán entre este jueves 29 y el viernes 30 de octubre, centrándose primordialmente en conocer de cerca la estrategia aplicada en el país centroamericano para la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional y la inseguridad ciudadana.

Agenda de la presidenta en El Salvador

Dentro de las actividades programadas en San Salvador, la agenda contempla un encuentro privado con el presidente Nayib Bukele, reuniones de trabajo con autoridades gubernamentales y rondas de diálogo con representantes del sector empresarial para explorar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo conjunto en áreas clave como justicia, salud, educación y turismo.

Asimismo, la jefa de Estado tiene previsto realizar una visita técnica al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para constatar el funcionamiento de los recintos penitenciarios de máxima seguridad.

Comitiva ministerial y representación técnica

Para garantizar un abordaje multisectorial durante las reuniones bilaterales, la mandataria viajó respaldada por los de ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores), César Astudillo (Interior), Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y Luis Dyer (Salud).

Mindef presenta el "Papacóptero FAP" junto a flota de aeronaves que trasladarán al papa León XIV
Lee también

Mindef presenta el "Papacóptero FAP" junto a flota de aeronaves que trasladarán al papa León XIV

Juento a ellos, también los acompañan otros dos funcionarios de Estado: Miriam Ponce (Viceministra de Gestión Pedagógica) y Pedro Morales (Director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied)).

Nota en Desarollo...

Defensoría exige investigación y protección para escolar que habría sufrido tocamientos indebidos en San Borja
Lee también

Defensoría exige investigación y protección para escolar que habría sufrido tocamientos indebidos en San Borja

Temas relacionados crimen organizado El Salvador Keiko Fujimori Nayib Bukele Visita oficial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA