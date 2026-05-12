Comisión de indulto no puede someter al presidente José Balcázar, señala abogado de Pedro Castillo

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, cuestionó que el presidente José Balcázar no haya aprobado el indulto a su defendido, pese a que antes había expresado su solidaridad con el exmandatario. Remarcó que dicha facultad le compete al Ejecutivo, sin la necesidad de una comisión de indultos.

Durante una entrevista con Exitosa, Ayala aseguró que el pedido de indulto ya fue presentado desde febrero y remarcó que la decisión depende exclusivamente de la voluntad política del jefe de Estado.

"Con relación al indulto ya se presentó en el mes de febrero. En sí, el indulto es una voluntad política por parte del Ejecutivo. Pensamos que Balcázar, como tanto decía y pregonaba que Castillo es inocente y hay que indultarlo, pensamos que lo iba a indultar", declaró el abogado.

Ayala recuerda respaldo previo de Balcázar

El letrado señaló que las declaraciones de apoyo de Balcázar hacia Castillo no solo se produjeron durante su etapa como congresista, sino también en el contexto político que lo llevó a asumir la Presidencia.

"Cuando era congresista, claro, y también para llegar a donde está actualmente, tengo información de muchos congresistas, él decía, él pregonaba eso", manifestó Ayala.

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Asimismo, sostuvo que el Gobierno no debería escudarse en procedimientos administrativos para evitar tomar una decisión política sobre el indulto presidencial. Según explicó, el mandatario tiene la facultad constitucional de conceder esta medida sin depender necesariamente de otros órganos consultivos.

"El indulto es una voluntad política de parte del Ejecutivo, nada más. El resto es puro, digamos, ya bla bla bla, el tema de la comisión de indultos", afirmó.

Cuestiona rol de la comisión de indultos

Walter Ayala también minimizó el papel de la comisión encargada de evaluar este tipo de solicitudes y aseguró que dicha instancia no puede condicionar la decisión final del presidente de la República.

"Inclusive no es, digamos, un órgano que puede someter al presidente de la República", expresó el abogado, quien además comparó la autonomía del Ejecutivo con la independencia de otros poderes del Estado.

"Así como el Poder Legislativo es independiente y autónomo, así como el Poder Judicial también es independiente y autónomo, igual el Ejecutivo es independiente y autónomo, y dentro de sus facultades está el conceder el indulto", añadió.

Finalmente, Ayala insistió en que el Gobierno tiene todas las herramientas legales para otorgar el indulto a Pedro Castillo, por lo que consideró que la falta de decisión responde únicamente a criterios políticos y no a impedimentos jurídicos o administrativos.