Autorizan delegación del Despacho Presidencial que acompañará a Keiko Fujimori a Japón y China

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la aprobación del Senado de la República a la solicitud de viaje a Japón y China de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, finalmente quedó confirmada la delegación del Despacho Presidencial que acompañará a la mandataria al continente asiático del 15 al 21 de noviembre.

En ese sentido, el dispositivo que autoriza la salida del país de la comitiva oficial, fue oficializado este viernes 13 de noviembre, a través de la Resolución Ministerial N.° 375-2026-PCM, publicada en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

¿Quiénes acompañarán a la presidenta en su nuevo viaje oficial?

Como se recuerda, el miércoles 11 de noviembre, el Congreso aprobó el nuevo viaje oficial de la mandataria Keiko Fujimori con 41 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones. Dicha autorización fue oficializa la misma noche mediante la promulgación de la Resolución Legislativa N.° 32747.

Frente al nuevo viaje la jefa de Estado, fue aprobada la comitiva que la acompañará en sus actividades oficiales, quedando establecida de la siguiente manera:

Sra. Lizbeth Maceda Maldonado: Asesora del Gabinete Presidencial del Despacho Presidencial - Costo viáticos y de pasaje aéreo: US$ 10,083.63

Cmte. FAP. Víctor Manuel Lossio Ventocilla: Edecán de la presidenta - Costo viáticos y de pasaje aéreo: US$ 10,083.63

Sra. Lucía Carolina Pacheco Quispe: Comunicación Estratégica del Despacho Presidencial - Costo viáticos y de pasaje aéreo: US$ 10,083.63

SOT-2 PNP Braulio Enrique Lurita Guerrero: Personal de seguridad de la presidenta - Costo viáticos y de pasaje aéreo: US$ 10,083.63

En ese sentido, el costo total de los viáticos y pasajes aéreos de las personas mencionadas asciende a 40,334.52 dólares . Dicho dispositivo fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde.

Agenda que tendrá la mandataria en el continente asiático

De acuerdo con lo informado por el Poder Ejecutivo, la presidenta sostendrá una serie de encuentros bilaterales con sus homólogos de las economías miembro del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC) que se celebrará en la ciudad de Shenzhen, República Popular China, del 18 al 19 de noviembre.

Asimismo, al día siguiente tendrá una reunión en Tokio con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Asimismo, se consideran, adicionalmente, posibles encuentros con autoridades locales, representantes parlamentarios y actores del sector privado.

"La participación presidencial en APEC y la posterior visita al Japón permitirán proyectar una presencia activa del Perú en el Asia-Pacífico, fortalecer los vínculos con socios estratégicos y promover oportunidades concretas para el desarrollo nacional", señala el documento que sustenta el viaje oficial.

Finalmente, el primer vicepresidente de la república, Luis Galarreta, se encargará del Despacho de la Presidencia de la República, conforme al segundo párrafo del artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a los numerales 8-A.1 y 8-A.2 del artículo 8-A de la Ley N.º 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.