Internos del penal de Chiclayo compusieron cumbia en homenaje al papa León XIV

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La visita apostólica del papa León XIV al Perú motivó a un grupo de internos del penal de Chiclayo a componer una canción a ritmo de cumbia para rendirle homenaje. El tema titulado 'León, el buen pastor', trata de su vida pastoral del sumo pontífice cuando fue obispo.

Parte de su resocialización

Esta composición es de la orquesta 'Nueva Generación', del taller de música del CEBA Ciro Alegría, una iniciativa que nació por el deseo de expresar a través de la música la admiración por Robert Prevost cuando estuvo a cargo de la diócesis de Chiclayo y la estrecha cercanía que tuvo con la población, sobre todo en momentos difíciles.

La canción fue creada durante una semana de trabajo que contó con investigación sobre el tema, organización de ideas, elaboración de borradores y revisión de la lírica. Posteriormente los miembros de la agrupación compusieron la melodía, armonía y la estructura musical hasta elaborar la versión definitiva.

🎶 Internos del penal de Chiclayo homenajearon al papa León XIV con la cumbia "León, el buen pastor", creada por la orquesta "Nueva Generación" para reconocer su labor pastoral. 🎵 Los 25 músicos incorporaron charango, zampoña, flauta y saxofón a esta composición de cumbia chiclayana, que esperan pueda escuchar el santo padre. — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) November 13, 2026

En sus versos se ha mención a la cercanía que tenía con los enfermos, personas en situación de pobreza y la población penitenciaria, a quienes ofreció palabras de aliento, esperanza y consuelo durante momentos complicados, como los ocasionados por el fenómeno de El Niño.

"Consolando al enfermo, pastoreando la prisión, preocupado por tus pobres, les llevabas pan y amor", reza una parte de la composición. Los músicos emplearon instrumentos como el charango, zampoña, flauta y saxofón, por lo que lograron una propuesta con diferentes sonidos y matices musicales.

Orquesta 'La Nueva Generación'

Conformada dentro del recinto penitenciario chiclayano, está conformada por 25 reos, entre integrantes titulares y suplentes, esperan que el sumo pontífice pueda escuchar el tema. Algunos de ellos contaba con experiencia tocando instrumentos musicales, mientras que otros aprendieron y desarrollaron las habilidades a través de la formación ofrecida en los talleres.

Esta iniciativa se suma a otras que realizan con motivo de la visita papal. En los talleres productivos del penal, los internos también elaboran artículos alusivos a su llegada, como polos estampados, bolsos, tazas sublimadas, llaveros, portarretratos y otros productos artesanales, con los que el INPE ofrece nuevas oportunidades de resocialización.

Una orquesta de cumbia conformada en el penal de Chiclayo compuso una canción para rendir homenaje a la visita apostólica del papa León XIV. El tema fue titulado 'León, el buen pastor' y trata sobre la labor pastoral de Robert Prevost, cuando fue obispo y estuvo a cargo de la diócesis chiclayana.