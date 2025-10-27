Preso que se fugó del penal de Piura fue recapturado: Vecinos ayudaron al INPE con su detención

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado domingo 19 de octubre un preso del penal de Piura se fugó de las instalaciones, estando cautivo por una semana. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que el reo fue recapturado en la localidad de Cucungará, en el distrito piurano de Cura Mori, gracias a la ayuda de unos vecinos.

Fugado intentó robar una moto

Krisman Félix Nizama Ponce, alias 'loco' (31) había sido condenado a prisión efectiva por el delito de extorsión. Tras su escape y permanecer oculto de las autoridades, intentó robar una moto, siendo visto por unos habitantes locales y detenido en el momento para evitar que cumpla con su cometido.

Al verse sin escapatoria, fingió sufrir de sordera, para evitar ser entregados a los efectivos policiales. El INPE aseguró que este reo será trasladado a un penal de máxima seguridad, para evitar que se fugue de nuevo.

El escape de Nizama Ponce ocurrió aproximadamente a las 6.30 de la mañana del 19 de octubre, mientras se encontraba en el tópico de medicina recibiendo tratamiento psiquiátrico. Cuando el personal del establecimiento penitenciario pasó por el lugar, se percataron de su ausencia, alertando a los demás efectivos.

De acuerdo a las investigaciones de la institución penitenciaria, cinco agentes estuvieron involucrados en su huida, por lo que indagaron para determinar responsabilidades. El interno logró salir de la prisión durante el servicio de los policías.

Por este suceso, el presidente del INPE, Yván Paredes, dispuso la remoción inmediata del director y subdirector del establecimiento penitenciario de Piura. Además, se constituyó la Oficina de Asuntos Internos en el recinto para las indagaciones administrativas y determinar responsabilidades.

Intento de fuga en enero del 2025

A inicios del año, el interno Frank Panta Villanta trató de escapar del penal de Piura con la ayuda de cinco presos, cuatro de ellos de nacionalidad extranjera. Por tal motivo, el INPE dispuso su traslado de seguridad. Esto se realizó siguiendo la normativa vigente y respetando los protocolos establecidos.

La acción fue realizada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), de la Oficina Regional Norte del INPE y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

