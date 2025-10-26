Vigésimo quinto friaje en la selva: Se esperan FUERTES lluvias en tres regiones del oriente peruano

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el retorno de un nuevo fenómeno climático para los próximos días en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del vigésimo quinto friaje, desde el lunes 27 al jueves 30 de octubre.

En esa línea, especialistas del Senamhi explicaron que la masa de aire frío avanzará desde la selva sur hacia la selva central y norte. Frente a esta situación, y según su Aviso Meteorológico N. 380, este evento estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente en Loreto, Madre de Dios y Ucayali, regiones con alerta de lluvia de " nivel naranja ".

De acuerdo al comunicado, durante el acontecimiento se estiman temperaturas máximas próximas a los 28 °C en las zonas norte y centro, y valores cercanos a los 29 °C sobre los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Sugiere, además, consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable evitar la exposición al cambio brusco de temperatura; así como, cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.