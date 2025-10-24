RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Investigación policial en Tacna

Extraen ADN a menor para esclarecer misteriosa muerte de familia chilena en Tacna

En un departamento del distrito de Gregorio Albarracín (Tacna), donde fueron hallados tres cuerpos en avanzado estado de descomposición, las autoridades realizan pruebas genéticas para confirmar la identidad de una menor y esclarecer las causas del trágico suceso.

Investigación policial en Tacna
Investigación policial en Tacna Composición Exitosa.

24/10/2025 / Exitosa Noticias

El hallazgo se registró en un inmueble ubicado en la avenida Collpa, cerca de la pollería Machu Picchu, en el distrito tacneño de Gregorio Albarracín. La propietaria, al no tener noticias de sus inquilinos durante varios días, notó un olor nauseabundo proveniente del departamento. 

Al ingresar, encontró los cuerpos sin vida de una mujer, un hombre y una niña de aproximadamente cinco años. 

Los tres cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición. Ante ello, la Fiscalía ordenó su levantamiento y posterior cremación, siguiendo los protocolos sanitarios. Este hecho estremeció a la población y motivó la intervención inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que buscan esclarecer las circunstancias del fallecimiento de esta familia chilena residente en el sur del Perú. Específicamente, en la ciudad de Tacna.

Identificación y toma de muestras de ADN

El fiscal Wilfredo Calizaya Marón informó que se extrajeron muestras biológicas de los tres cuerpos para realizar exámenes genéticos. En el caso de la menor, también se tomó una muestra de su abuela materna con el fin de cotejar el ADN y confirmar el parentesco, ya que la niña no estaba registrada legalmente y figura como no identificada (NN). 

Las pruebas serán enviadas al laboratorio central del Instituto de Medicina Legal en Lima, donde especialistas determinarán si existe compatibilidad genética. Este procedimiento es clave para definir la identidad de la menor y corroborar si efectivamente pertenecía al núcleo familiar encontrado sin vida.

Hipótesis sobre el móvil y antecedentes de la familia

Aunque la causa exacta aún no ha sido determinada, una de las principales hipótesis apunta a que la madre habría asesinado a su pareja y a la menor antes de suicidarse. La mujer fue identificada como Ema Antonia Pared Payauta, quien tenía una denuncia por desaparición en Chile desde hace cinco años. El hombre, Juan Carlos Quispe Chávez, registraba antecedentes y requisitoria en el mismo país. 

La vivienda contaba con cámaras de seguridad, pero hasta el momento no se han hallado registros útiles. Las autoridades continúan analizando pruebas forenses y testimonios que permitan esclarecer este trágico suceso.

