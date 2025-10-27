Guillermo Bermejo: INPE confirma traslado del congresista al penal de máxima seguridad Ancón I

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

De manera oficial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que el congresista Guillermo Bermejo, sentenciado a 15 años de prisión por afiliación terrorista, será recluido en el penal de máxima seguridad Ancón I. El parlamentario se encontraba en este centro de forma provisional a la espera de conocer la decisión oficial.

Bermejo Se quedará en Ancón I

Mediante una publicación en redes, la institución penitenciaria dio a conocer que el parlamentario que fue sentenciado el pasado viernes 24 de octubre, ingresará a Ancón I. En el transcurso del último domingo se supo que ya había sido llevado a esta prisión, pero se desconocía si sería su destino final.

"Guillermo Bermejo Rojas será trasladado al penal de máxima seguridad Ancón I, tras haber sido condenado en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista", indica el comunicado.

Tras la lectura de la sentencia, el legislado que llegó al Congreso con el partido Perú Libre, permaneció en la carceleta del Poder Judicial. Antes de ser trasladado a la cárcel de máxima seguridad, pasó por el área de Medicina Legal para los chequeos de ley.

La culpabilidad de Bermejo por afiliación terrorista

El camarada 'Che', como lo apodaron en la interna de Sender Luminoso, recibió 15 años de prisión efectiva, aunque el Ministerio Público solicitó 20. Debido al largo proceso y las prisiones preventivas que pasó, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria decidió reducirle cinco años.

Además, se le impuso el pago de una reparación civil al Estado peruano de 100 mil soles y una multa de S/. 7800. Bermejo Rojas saldría en libertad en mayo del 2040 y no podrá postular ni ejercer ningún cargo público por dos años tras su excarcelación.

Las pruebas que ofreció la Fiscalía determinaron la culpabilidad del parlamentario de izquierda y su vínculo voluntario con Sendero Luminoso. Entre 2008 y 2009, fue hasta el campamento en el VRAEM de la organización terrorista, recibiendo formación ideológica y en el uso de armas de fuego.

Seis testimonios de testigos y colaboradores eficaces, junto a documentos recabados durante varios años de seguimiento, fueron claves para que el Poder Judicial dicte esta sentencia.

