Tragedia en Arequipa: Dos choferes murieron en incendio tras choque entre camiones en la Panamericana Sur

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Arequipa, el choque vehicular entre un camión cisterna de combustible y un camión de carga pesada dejó como saldo a dos personas fallecidas por identificar. Según reportes preliminares, el hecho ocasionó una explosión e incendio, en donde las víctimas terminaron calcinadas.

2 fallecidos confirmados

En el kilómetro 614 de la carretera Panamericana Sur a la altura del sector de la caleta de Chala en Camaná, se dio un choque entre un camión de combustible y uno de carga pesada durante la noche del jueves 23 de octubre.

Producto del choque entre vehículos, un incendio se abrió paso, lo que habría cobrado la vida de los dos chóferes. A raíz del fuerte impacto y la presencia de combustible, se propició el origen de un incendio de gran intensidad. El siniestro produjo que los vehículos quedaran completamente calcinados y los conductores perdieran la vida.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Arequipa, el choque entre un camión cisterna de combustible y un camión de carga pesada dejó como saldo una persona fallecida. Según reportes preliminares, el hecho ocasionó una explosión e incendio, en donde la víctima terminó calcinado.



📻... pic.twitter.com/iKyGc2bgbl — Exitosa Noticias (@exitosape) October 24, 2025

Según información policial, el cuerpo de uno de los conductores fue hallado en su asiento donde quedó atrapado entre la estructura retorcida y calcinada. Hasta el momento, la identificación de ambos cuerpos se encuentra en investigación.

Los efectivos de la comisaría de Chala se apersonaron ante el desastre para controlar el incendio que impactó a la provincia sureña. Una gran humareda negra e intensa permaneció durante horas causando alarma entre la población.

El incendio de considerable magnitud también fue reportado por Osinergmin. La entidad indicó que, a través de su plan de fiscalización, personal se acercó a la zona para supervisar la operación de seguridad y contingencia.

🔴 #ÚLTIMOMINUTO | Se reporta un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura de Chala en Arequipa, con un vehículo que transportaba combustible.



Desde #Osinergmin hemos activado nuestro plan de fiscalización y nuestros equipos especializados se dirigen al lugar... pic.twitter.com/yDpBV9ztrg — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) October 24, 2025

El tránsito vehicular en la zona quedó restringido para retirar los restos de ambos camiones de carga pesada y culminar con las llamas del incendio. Finalmente, tras el arduo trabajo de obra el tránsito fue restablecido en ambas vías de la Panamericana Sur.

Incendio fue controlado

El incendio ocasionado tras el choque entre ambos vehículos pudo ser controlado con la asistencia de los bomberos voluntarios y los camiones cisterna que apoyaron. La Policía de Carreteras confirmó que el pase en la Panamericana Sur ya había sido habilitado.

Aún se desconoce la causa del impacto entre ambos camiones, mas este podría deberse a una falla mecánica o exceso de velocidad en la carretera.

Producto de un choque en la Panamericana Sur se originó un incendio que acabó con la vida de un chofer en la provincia de Camaná en Arequipa. La investigación sigue en curso y no se descarta más de una víctima mortal.