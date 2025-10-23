Trágico accidente en Cusco: Una madre y su menor hija fueron atropelladas por bus

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Cusco, una madre y su niña fueron atropelladas por un bus de transporte público, mientras se desplazaban por los exteriores de un mercado. La menor resultó con graves lesiones en las piernas, las cuales podrían ser amputadas.

Mamá e hija son atropelladas en Cusco

La mañana de este jueves 23 de octubre una madre junto a su menor hija fueron atropelladas por un bus de transporte público de la empresa Wimpillay, en las inmediaciones del mercado de Vinacanchón, el distrito de San Jerónimo (Cusco).

De acuerdo a información recopilada por Exitosa, ambas víctimas del accidente resultaron gravemente heridas siendo la niña la más afectada debido a que presenta severas lesiones en las piernas que podrían ser amputadas.

Además, vecinos y transeúntes auxiliaron a la madre de familia ante la ausencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y también por la demora del Serenazgo.

Cabe resaltar que, el lugar de los hechos tiene gran afluencia de personas y constante tránsito de vehículos de transporte público. Tras la llegada de personal de Serenazgo del sector, la mujer fue auxiliada y posteriormente derivada al hospital más cercano.

Las autoridades por el momento están investigando las causa del incidente y se espera que tomen medidas urgentes con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el distrito.

El estado de salud de la menor

De acuerdo a información preliminar del medio LR Noticias en Cusco, el director del Hospital Regional de Cusco, al que fue trasladada la menor de edad de tres años, reveló que fue amputada de sus dos miembros inferiores.

"Esta mañana hemos recibio una niña de San Jerónimo luego de un accidente de tránsito (...) inmediatamente fue ingresada a la sala de operaciones, hace unos instantes ha terminado la operación, se ha preservado su vida que es lo que nos preocupa y ha tenido que ser amputada de sus dos miembros inferiores", sostuvo el doctor Carlos Gamarra Valdivia.

En tal sentido, el galeno precisó que el médico que atendió a la niña tuvo que realizar torniquetes como primeros auxilios para evitar que pierda sangre. "Los miembros inferiores según los especialistas estaban bastante dañados y se tuvo que tomar la decisión de inmediato", acotó.

