Arequipa: Pacientes de EsSalud esperan hasta un año y siete meses para acceder a una intervención quirúrgica

¡Grave revelación! La Contraloría General de la República alertó que los pacientes del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo del Seguro Social de Salud (EsSalud) demoran hasta un año y siete meses para ser intervenidos quirúrgicamente, debido a la falta de insumos, equipos inoperativos e inadecuada infraestructura del nosocomio ubicado en la región Arequipa.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control n.° 025-2025-OCI/0663-SVC, que evaluó el período del 13 al 15 de octubre de 2025, revela que el establecimiento de salud mantiene, al mes de setiembre de este año, una lista de espera quirúrgica de 3 270 pacientes con retrasos de hasta 575 días, lo que afecta la calidad de atención y sus derechos fundamentales.

Alertan situación crítica en Arequipa

La Procuraduría advirtió en su informe la suspensión de cirugías por carencia de insumos, como, por ejemplo, tubos endotraqueales, bombas de infusión de jeringa, calentador de sangre, equipos de recuperación sanguínea, lámpara quirúrgica rotable, entre otros elementos.

Del mismo modo, constataron la existencia de equipos inoperativos (balón intraaórtico, bomba de circulación extracorpórea, vaporizadores, y otros), lo que afecta la calidad y oportunidad de las cirugías programadas para los asegurados y el riesgo de bioseguridad.

El nosocomio de EsSalud también presenta inadecuada infraestructura para la operatividad de la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) Centro Quirúrgico, puesto que, las salas de operaciones tienen espacios reducidos y genera hacinamiento en las operaciones, equipos en pasillos y techos en mal estado.

Medicamentos agotados

Del mismo modo, el Informe de Visita de Control n.° 026-2025-OCI/0663-SVC alerta que hay seis medicamentos agotados en la farmacia del UPSS, entre los cuales se encuentran: Tioguanina 40mg, Nitroprusiato de sodio 50mg, Cafeína citrato, Enoxaparina sódica, Azul patente y Retinol, situación que atenta contra la oportunidad del tratamiento de los pacientes que acuden al hospital.

Una situación más grave es que el hospital cuenta con el abastecimiento de 300 medicamentos para máximo dos meses , hecho que podría afectar la cobertura de la demanda de consumo de los pacientes. Asimismo, existen 21 medicinas que registran un stock para una cobertura superior a los seis meses, lo que podría generar que no se utilicen y se genere el vencimiento de los mismos.

Cabe señalar que, los informes elaborados por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Gerencia Regional de Salud fueron comunicados a la gerente de la Red Asistencial de EsSalud de Arequipa, con el objetivo de que se adopten las acciones preventivas y correctivas correspondientes.

Desde EsSalud están en la obligación de subsanar lo detectado por la Procuraduría General del Estado para salvaguardar la salud y la vida de los pacientes del mencionado hospital arequipeño.