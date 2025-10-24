Autoridades logran identificar a la víctima del trágico accidente con un bus de la ruta 15 en la ciudad de Tacna

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El trágico hecho se registró la noche del martes 22 de octubre, cerca de las 10:00 p.m., en la intersección de la avenida Municipal con la avenida Humboldt, en el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, al sur de Tacna. Un bus de transporte urbano de la ruta 15, con número de placa T9C-764, arrolló a un hombre que se encontraba tendido cerca de las vías del tren Tacna-Arica.

El conductor, identificado como Luis Alberto Mamani Santos, de 61 años, relató que no logró ver al peatón, quien aparentemente dormía sobre la vía pública. Tras el impacto, los vecinos alertaron a las autoridades, y la víctima fue trasladada en calidad de NN al Hospital Regional Hipólito Unanue, donde ingresó con paro respiratorio y falleció poco después por las graves lesiones sufridas.

Identificación y antecedentes personales

Horas más tarde, la Policía Nacional confirmó que el fallecido respondía al nombre de Jaime Monasterio Montoya, un ciudadano que había sufrido un accidente similar en el mismo lugar en abril de 2018, hecho en el que perdió el brazo izquierdo.

Testigos indicaron que el hombre solía frecuentar la zona y se hallaba en situación vulnerable.

El conductor del bus fue detenido y trasladado a la comisaría del distrito para brindar su manifestación. El vehículo fue inmovilizado mientras se realizan las pericias técnicas, incluyendo la revisión del sistema de frenos y el análisis de cámaras de seguridad cercanas.

Investigación y responsabilidades

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer si existió negligencia por parte del conductor o de la empresa operadora. Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría estado en estado de ebriedad, lo que habría impedido su reacción ante el paso del vehículo.

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a evitar permanecer o cruzar por las vías del tren, un espacio no habilitado para peatones.

Este lamentable hecho vuelve a poner en agenda la urgente necesidad de reforzar la seguridad vial y la fiscalización del transporte público en Tacna.