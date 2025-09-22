Primavera 2025: Entérate de la fecha y hora exacto de cuándo empieza esta estación en el Perú

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una de las estaciones más esperadas por todos los peruanos empieza hoy, lunes 22 de septiembre. Tras un invierno con altas concentraciones de humedad y sensación de frío, finalmente la primavera hará su llegada pasado este mediodía.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la estación de la primavera empezará oficialmente en el Perú a las 1:19 p. m. y culminará el 21 de diciembre para dar paso al verano.

Inicio del equinoccio de primavera

Este día significa también el inicio del "equinoccio" de primavera, término que proviene del latín y que significa "igual noche", la cual refleja que durante esta fecha la duración de la noche y la duración de la iluminación solar diurna son aproximadamente iguales.

Este evento es un fenómeno astronómico que ocurre dos veces al año, en marzo y en septiembre. El equinoccio de este mes marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. Además, en este día, el Sol sale exactamente por el este y se oculta precisamente por el oeste.

El astrónomo Nobar Baella precisó que, para este día, los rayos solares iluminan a la Tierra formando un ángulo de 90° con el eje de rotación terrestre. Es importante mencionar que, este evento no siempre se da en la misma fecha y hora, puesto que, año a año cambian algunas horas, motivando incluso que cambie de día, pero siempre en días cercanos al 22 de septiembre.

Brillo solar en la costa para esta semana

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente informó, que del lunes 22 al viernes 26 de septiembre, se registrará un incremento de la temperatura diurna en la costa peruana, debido al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos del norte, lo que favorecerá a la disminución de la cobertura nubosa, especialmente en horas del mediodía y la tarde.

En ese sentido, para Lima metropolitana se esperan valores cercanos a los 21 °C en distritos próximos al litoral y temperaturas máximas alrededor de los 25°C en los distritos más alejados de la costa.

Además, se presentarían valores entre 24 °C y 28 °C en La Libertad, entre 21 °C y 29 °C en Áncash, entre 22 °C y 27 °C en la región Lima, entre los 21°C y 34 °C en Ica, entre los 22°C en el litoral y 32°C en valles costeros de Arequipa, y entre 22°C y 27°C en Moquegua y Tacna.