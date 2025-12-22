Tragedia en Piura: Sicarios acribillan a padre de familia tras salir de fiesta de promoción de su hijo

22/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia enluta a Sullana, en la región Piura, en donde un padre de familia fue asesinado a balazos cuando se retiraba de la fiesta de promoción de su hijo junto a su esposa en el distrito de Bellavista.

Sicarios asesinan a padre de familia

Lo que debía ser una noche de celebración y orgullo familiar se convirtió en una escena de dolor y horror. La madrugada del último domingo, sicarios acabaron con la vida de un padre de Segundo Lizana Campos a balazos tras salir de la fiesta de promoción de su menor hijo junto a su esposa.

Este ataque se produjo cuando el hombre, quien era trabajador de construcción civil, se disponía a salir del establecimiento en donde se llevó a cabo el evento cuando fue interceptado por criminales a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego sin mediar palabra.

El hecho de sangre generó pánico y conmoción entre los asistentes y vecinos de la zona. Cabe señalar que, la pareja de la víctima de 36 años fue alcanzada por los proyectiles resultando herida, mientras que el menor de edad salió ileso de este atentado tras presuntamente cubrirse con el cuadro del recuerdo de su promoción de primaria.

Tras ello, de manera inmediata, los testigos de este lamentable hecho auxiliaron a la víctima mortal, que fue trasladado al Hospital de Apoyo II de Sullana. Mientras que la mujer fue atendida por el personal médico.

Capturan a los presuntos sicarios

El lugar del crimen fue cercado por los efectivos de la Policía para las diligencias correspondientes. Además, allí se hallaron numerosos casquillos de bala.

Cabe señalar que, luego de asesinar al padre de familia, los delincuentes escaparon huyeron rumbo a la excarretera Latina, pero el rápido despliegue de los efectivos de la Unidad de Emergencia de la PNP fue vital para intervenirlos.

Estos fueron identificados como Jhon Tejada Quiroga (24), sindicado como el autor del crimen, Luis Jorge Rivera Campos (47), conductor del vehículo y Jesús López Neyra. La Policía incautó armas de fuego, cartuchos de dinamita y dos motocicletas.

Uno de los detenidos confesó que fue contratado para asesinar a Lizana Campos por un monto de 10 mil soles, el móvil del asesinato respondería a una venganza vinculada a la construcción civil.

La ola de sicariato en el norte del país cobró la vida de un padre de familia en el distrito de Bellavista, en Sullana, tras salir de la fiesta de promoción de su hijo. Su esposa, quien lo acompañaba, resultó herida de bala.