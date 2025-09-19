Vigésimo segundo friaje en la selva: Se esperan lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de un nuevo evento meteorológico para la tercera semana del mes de septiembre, en la selva peruana. A continuación, te contamos los detalles para que tomes todas las prevenciones del caso, si es que estás en las ciudades donde ocurrirá este suceso climático.

¿Qué evento climatológico ocurrirá?

A través de sus plataformas institucionales, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente informó el ingreso al territorio nacional del vigésimo segundo friaje, desde la noche del lunes 22 hasta el jueves 25 de septiembre.

En esa línea, especialistas del Senamhi precisaron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte en los días siguientes. Durante este evento se presentarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una persistente cobertura nubosa.

Del mismo modo, los valores más bajos se presentarán en horas de la noche. En Madre de Dios, las temperaturas descenderán hasta los 17 °C , mientras que, en sectores de la selva alta como Puno y Cusco se registrarán valores próximos a los 16 °C, generando una sensación de frío más intensa para la población.

📢#NotaDePrensa|#Senamhi #Minam Selva del Perú presentará lluvias, incremento de viento y descenso de temperatura por el vigésimo segundo friaje del año.



✅Este evento ingresará en la noche del 22 y se mantendrá hasta el 25 del septiembre.



📲https://t.co/4i1nRo4o8h pic.twitter.com/bDYSV9GWkV — Senamhi (@Senamhiperu) September 18, 2025

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.