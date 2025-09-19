¡Adiós al invierno!: Lima Metropolitana registrará temperaturas de hasta 25°C durante los próximos días

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que el alza en las temperaturas se presentará desde el próximo lunes 22 al viernes 26 de setiembre que coincide con el inicio de la primavera.

Incremento de temperatura diurna en Lima Metropolitana

Especialistas del Senamhi también indicaron que en la región Lima se presentará un incremento por las mañanas hasta la media tarde que podría alcanzar hasta los 27°C.

Los expertos en meteorología indicaron que este cambio en la temperatura se debe al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de vientos provenientes del norte. Por estas causas, se presentará una disminución en la cobertura nubosa y permitirá una mayor presencia de brillo solar, sobre todo, en la costa peruana. Este incremento se dará especialmente en horas del mediodía y la tarde.

Al mismo tiempo, durante las madrugas y primeras horas del día, no se descarta la presencia de niebla, neblina e incluso llovizna dispersa, de gotas muy pequeñas y de forma muy irregular. Esto se presentaría principalmente en las zonas más cercanas al litoral.

¿En cuántos grados aumentará la temperatura en Lima y regiones?

Para la ciudad de Lima se espera que los valores oscilen entre los 21 y 25 grados centígrados. El menor valor sería para los distritos que están más cercanos a la costa y el mayor valor para aquellos distritos más alejados del litoral peruano.

En regiones el aumento de la temperatura pasarían más los 20°C. En el caso de Áncash los valores fluctuarían entre los 21 °C y 29 °C. Para Lima región la máxima temperatura alcanzada sería los 27 grados y 22 como mínima.

Para el departamento de Moquegua las temperaturas oscilarían entre los 22°C y 27°C. En cambio, en Ica se tendría el mayor incremento en la temperatura llegando hasta los 34 grados, como temperatura máxima y 21 grados como temperatura mínima. En el departamento de La Libertad los valores están calculados entre los 21 °C y 29 °C. En el caso de la ciudad de Tacna los valores oscilarían entre los 22°C y 27°C.

El aviso meteorológico propiciado por Senamhi se extiende hasta el próximo viernes 26 de setiembre. Hasta esa fecha, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) continuará monitoreando las condiciones del tiempo y clima en todo el territorio peruano.

Se recomienda a la ciudadanía seguir manteniéndose informada respecto a los cambios en la temperatura para prevenir afectaciones en la salud y disfrutar las temporadas.