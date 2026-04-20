¿Prisión por interrumpir un funeral? Ofender a los muertos puede implicar hasta cuatro años de cárcel

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuáles son las consecuencias legales en Perú por ofender a los muertos, según el Código Penal: profanar una tumba o violentar un féretro pueden resultar en penas de cárcel de hasta cuatro años. Un precedente clave en 2021.

Ofender a los muertos en Perú es delito

El perder un ser querido es una etapa difícil de atravesar y más cuando ocurren disturbios en pleno velorio o entierro. La falta de respeto a los muertos en Perú no solo es una acción condenada socialmente, sino también constituye un delito penado por la ley, según precisó la jueza penal de la Corte de Lima, Yavari Villanueva.

La magistrada indicó que interrumpir un velorio con amenazas, gritos o disturbios puede ser tipificado como "ofensa a la memoria del difunto". Incluso, precisó que perturbar un cortejo fúnebre o ceremonia ritual para honrar a un fallecido puede acarrear hasta dos años de cárcel.

De acuerdo a lo revelado por la jueza a la Agencia Andina, el delito se configura cuando la conducta ofende directamente al muerto u obliga a la familia a suspender el funeral, como burlas o molestias. Villanueva aseguró que ello afecta la solemnidad de las ceremonias mortuorias.

"Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años: 1. El que profana el lugar en que reposa un muerto o públicamente lo ultraja", dice el artículo 318 del Código Penal.

Ofender a los muertos en Perú puede implicar penas de cárcel.

¿Cuándo son hasta cuatro años de cárcel?

La jueza sostiene que el agravio más severo es la profanación de entierros, como la explosión con dinamita de cuatro nichos en el cementerio de Carabayllo ocurrido el año 2025, donde extrajeron restos óseos. Entre otros antecedentes está el robo de la camiseta de un hincha de Alianza Lima en su tumba en Villa María del Triunfo.

La gravedad del delito aumenta significativamente cuando se incurre en la profanación de entierros, considerado el agravio más grave a la memoria de los difuntos. Entre algunos antecedentes están:

La explosión con dinamita de cuatro nichos en el cementerio de Carabayllo ocurrido el año 2025, donde extrajeron restos óseos.

El robo de la camiseta de un hincha de Alianza Lima en su tumba en Villa María del Triunfo.

Pues bien, la magistrada agregó que quien exhuma un cuerpo, lo extraiga, seccione o manipule restos y cenizas podría recibir una pena entre dos y cuatro años de prisión, especialmente si el móvil es económico, con inhabilitación adicional para ciertas profesiones. "La ley protege la dignidad que se extiende más allá de la muerte", indicó.

Precedente clave del Tribunal Constitucional en 2021

Un hito legal relevante ocurrió en 2021, cuando el Tribunal Constitucional (TC) estableció un precedente al dictaminar que este delito puede conllevar prisión efectiva. Esto ocurrió al revocar una pena condicional otorgada previamente a un profanador de tumbas, bajo la premisa de que la dignidad de la persona se prolonga incluso después de la muerte.

Finalmente, la legislación peruana también protege al difunto contra la difamación o la injuria a un muerto, permitiendo a la familia, ya sea cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, ejercer una acción privada vía denuncia, según el artículo 138 del Código Penal.

Esta herramienta legal permite defender la memoria del fallecido cuando se le atribuyen actos indebidos que afectan su honor y el sentimiento de sus parientes. Es así como la jueva penal de la Corte de Lima, Yavari Villanueva precisó que ofender a los muertos se castiga hasta con 4 años de cárcel en Perú.