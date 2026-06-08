Partidos de hoy, lunes 8 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este lunes 8 de junio habrá fútbol en diversas partes del mundo por lo que aquí te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la ciudad de Puebla, la Selección Peruana cierra su doble jornada de junio enfrentando a una de las favoritas a llevarse el Mundial como España. Por otro lado, Francia y Holanda continúan disputando amistosos de nivel pensando en su debut en la Copa del Mundo.

Perú se mide ante un favorito a ganar el Mundial

Luego de sufrida victoria ante Haití, el combinado patrio cerrará su gira por Norteamérica midiéndose ante una de las mejores selecciones del planeta. En el Estadio Cuauhtémoc, con capacidad para más de 50 mil espectadores, la Bicolor se medirá ante el combinado dirigido por Luis de la Fuente en un encuentro que será más que un termómetro para nuestros compatriotas.

La Selección Peruana buscará dejar una mejor imagen ante España.

Tras un rendimiento que dejó más dudas que certezas, todo hace indicar que Mano Menezes meterá mano en el once titular que hoy saltará al campo de juego para chocar ante España. Las principales novedades se dieron en todas las líneas ya que Fabio Gruber ingresará en la defensa en lugar de Alfonso Barco.

En el mediocampo, Yoshimar Yotún esta vez será inicialista acompañando a Erick Noriega y al criticado André Carrillo quien vuelve a tener otra oportunidad. Finalmente, en la delantera hará su ingreso Adrián Ugarriza como único punta en reemplazo de un Jhonny Vidales que mostró poco ante los centroamericanos.

De igual manera, otro de los favoritos de cara a esta Copa del Mundo como Francia continúa su preparación con un encuentro que a la vez será su despedida de toda su gente. En Lille, los dirigidos por Didier Deschamps chocarán ante la siempre complicada Irlanda del Norte.

Renzo Garcés anotó el 1-1 ante Haití en la ciudad de Miami.

Finalmente, Países Bajos, más conocido como Holanda, se medirá ante Uzbekistán en Nueva York pensando en su debut en el Mundial 2026 programado para el próximo 14 de junio ante Japón. Los neerlandeses quieren demostrar que pueden ser favoritos en esta cita mundialista a pesar de no ser considerados dentro de los posibles ganadores de la Copa del Mundo.

Amistosos internacionales

Palmeiras vs. Junior | 1:45 p. m. | Disney+

Francia vs. Irlanda del Norte | 2:10 p. m. | Disney+, ESPN

Perú vs. España | 9:00 p. m. | Movistar Deportes, ATV, América TV

En resumen, te dejamos la lista completa de partidos de hoy, lunes 8 de junio donde la Selección Peruana jugará ante España en Puebla.