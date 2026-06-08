Reniec entregó más de 16 mil DNI durante la jornada de segunda vuelta de elecciones 2026

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que, durante la jornada de la segunda vuelta de elecciones 2026, realizó la entrega de más de 16 mil Documento Nacional de Identidad (DNI).

Reniec concretó la entrega de más de 16 mil DNI

En el marco de la Segunda Elección Presidencial, desarrollada el último domingo 7 de junio, el organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos concretó la entrega de un total de 16 mil 386 documentos nacionales de identidad en todo el territorio peruano.

Además, los funcionarios atendieron de forma oportuna en más de 200 puntos habilitados para esta fiesta democrática. La institución aperturó sus sedes desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

En tanto, se conoció que los registradores facilitaron también el trámite de 3237 nuevos documentos de identidad con el propósito de poder asegurar la participación de los ciudadanos en esta segunda vuelta electoral.

Un factor clave: La implementación del servicio Exprés

Cabe señalar que, un factor clave que implementó Reniec fue el servicio Exprés, que se habilitó desde el pasado viernes 5 de junio hasta las 10: 00 a.m. de ayer, día de la segunda vuelta electoral para atender las emergencias de la población.

Con esta novedosa campaña tecnológica, la institución logró que diversos ciudadanos puedan tramitar el duplicado de su credencial digital de manera virtual para poder obtenerlo en menos de 24 horas para acudir sufragar sin ningún tipo de impedimento. Al respecto, realizaron el recojo de su DNI solo en una de las 27 agencias habilitadas.

Un dato relevante que vale mencionar es que los ciudadanos realizaron 4586 solicitudes de duplicado de DNIe por la web en centros de atención con centros de impresión de DNI Electrónico durante los días previos al proceso de la segunda vuelta.

Según reportó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil hasta las 3:00 p.m., del último domingo, se realizaron un total de 361 solicitudes de duplicado de DNIe por la web en centros de atención con centros de impresión de DNI electrónico. Estas facilidades tecnológicas brindadas disminuyeron el ausentismo en las mesas de sufragio.

Es así que, en el marco de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, el Reniec logró la entrega total de 16 mil 386 Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, un hecho relevante fue la implementación del servicio Exprés con el que diversos peruanos obtuvieron su DNI electrónico en menos de 24 horas.