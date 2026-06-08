Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 8 de junio?

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre cuál es el precio del dólar hoy en Perú, te permitirá proteger tu poder adquisitivo y cuidar tu bolsillo. En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este lunes 8 de junio, a solo un día después de la segunda vuelta presidencial.

¿Cuál es el precio del dólar este lunes 8 de junio?

La política peruana atravesó un importante momento el último domingo tras llevarse a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2026 para elegir al próximo presidente del Perú. Tras la culminación de esa jornada que llevó a miles de ciudadanos a las urnas, la ONPE dio a conocer los primeros resultados de las votaciones.

En medio de esa coyuntura política, economistas, empresarios, inversionistas y ciudadanos de pie, no dudan en mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano para poder identificar si es el mejor momento para cambiar dólares a soles, o viceversa y así tomar mejores decisiones.

Una de las entidades del Estado que les permite conocer el precio del dólar en Perú de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en este nuevo inicio de semana, lunes 8 de junio, precisamente respecto a la compra y venta:

Ten en cuenta que el tipo de cambio revelado por el organismo técnico especializado adscrito al MEF no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. En ese marco, recuerda que la compra y venta del dólar el último viernes 5 y sábado 6 de junio tenían los siguientes valores, en comparación a este lunes:

Viernes 5 de junio: Compra a S/3.412 - Venta a S/3.418.

Sábado 6 de junio: Compra a S/3.442 - Venta a S/3.443.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy en Perú

Es importante precisar que el precio del dólar en una jornada puede variar dependiendo de si se trata el dólar oficial o el dólar paralelo. Mientras el primero se determina con referencia bancaria (se puede consultar en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la SBS y el Banco de la Nación), el segundo negocia en el mercado informal.

De acuerdo a portal cuantoestaeldolar.pe, el precio para este lunes 8 de junio es el siguiente:

Mercado paralelo: Compra S/ 3.450 | Venta S/ 3.485.

Precio del dólar paralelo hoy, lunes 8 de junio.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Finalmente, al revisar el precio del dólar ten en cuenta que su valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP. ¿Pero por qué? Pues bien, el comportamiento y las fluctuaciones de esa divisa en nuestro país se ve influenciado por distitos factores, entre ellos:

La oferta y la demanda.

Las políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

Las decisiones del BCRP y las tasas de interés.

Incertidumbre política local.

Así que en medio de la expectativa por saber el resultado final de las segunda vuelta presidencial que da a conocer la ONPE, muchos se preguntan cuál es el precio del dólar en la jornada de este lunes 8 de junio. En ese marco, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para proteger tu poder adquisitivo.